GNET Membangun Kebaikan di Wilayah Jabodetabek

PT Bangun Globalindo Perkasa (BGP Group), perusahaan induk (holding company) yang bergerak di sektor manufaktur, distribusi, dan retail bahan bangunan, menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Ramadan 2026 bertajuk 'GNET Membangun Kebaikan'.

GNET sendiri adalah merek bahan bangunan milik PT Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) yang merupakan salah satu unit bisnis BGP Group di sektor distribusi. Program ini merupakan kelanjutan dari rangkaian CSR sebelumnya, 'Cerdas Bersama GNET', yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya ekosistem perusahaan untuk mendukung kepentingan sosial.

Penyelenggaraan kegiatan dilakukan pada Jumat (13/3) melalui kolaborasi dengan berbagai panti asuhan dan yayasan sosial di wilayah Jabodetabek sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan. Dalam proses pengaplikasiannya, seluruh material juga dikerjakan melalui kolaborasi bersama GNETION, komunitas aplikator bangunan pertama di Indonesia.

"Sebagai bagian dari BGP Group, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kebaikan, memperkuat rasa kebersamaan, dan menunjukkan komitmen kami untuk berkontribusi kepada masyarakat," ucap Randu Arifiant, selaku General Manager BGP Group, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/3).

Kegiatan utama berupa donasi produk dan kegiatan Ramadan dipusatkan di Panti Asuhan Raksa Putra, Bogor. BGP Group pada kegiatan ini memberikan donasi produk interior bangunan berupa wall brick untuk area panti asuhan di antaranya di perpustakaan dan musala, serta floor mat untuk aula.

Selain penyerahan produk, kegiatan turut dimeriahkan dengan tilawah Alquran, penampilan seni, serta ceramah agama, dilanjutkan dengan permainan interaktif, pembagian hadiah, dan ditutup dengan buka puasa bersama.

Selain itu, penyerahan donasi produk simbolis juga akan dilakukan di lima area lainnya, yaitu Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW (Jakarta Pusat), Asrama Yatim & Zakat (Serpong), Arriyaadhul Jannah (Kota Tangerang), Pondok Yatim Piatu & Dhuafa Daar El Yaqin (Jakarta Utara), serta Panti Asuhan Yatim & Dhuafa Al-Amanah (Serpong).

Melalui rangkaian CSR Ramadan 2026 ini, BGP Group terus mendorong tumbuhnya semangat berbagi, memperkuat kepedulian sosial, serta membangun kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BGP Group untuk menghadirkan inisiatif sosial yang berkelanjutan, mempererat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat kebaikan di bulan Ramadan. (Fal/E-1)