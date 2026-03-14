Jadwal Buka Puasa Surabaya 14 Maret, Malam 25 Ramadan Lailatul Qadar?

Ilustrasi.(Freepik)

JADWAL buka puasa atau waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu, 14 Maret 2026, atau masuk malam 25 Ramadan 1447 H jatuh pada pukul 17.46 WIB. Menurut perhitungan Imam Al-Ghazali, malam 25 Ramadan kemungkinan besar menjadi momen Lailatul Qadar jika awal puasa 1 Ramadan pada hari Kamis. Jadi bersiap-siaplah.

Jadwal Imsakiyah & Sholat Surabaya (14 Maret 2026) Imsak 04:09 WIB Subuh 04:19 WIB Zuhur 11:42 WIB Asar 14:50 WIB Maghrib (Buka) 17:46 WIB Isya 18:55 WIB

Memasuki fase akhir bulan suci, tepatnya malam ke-25 Ramadan, masyarakat Surabaya diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan saat beribadah, terutama bagi yang menjalankan i'tikaf di masjid-masjid. Waktu berbuka puasa di Surabaya hari ini sedikit lebih awal dibandingkan beberapa kota lain di Jawa Timur karena letak geografisnya.

Jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa dan menyegerakan berbuka saat tanda waktu Maghrib tiba. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

