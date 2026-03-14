Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Buka Puasa Surabaya 14 Maret, Malam 25 Ramadan Lailatul Qadar?

14/3/2026 16:46
Jadwal Buka Puasa Surabaya 14 Maret, Malam 25 Ramadan Lailatul Qadar?
JADWAL buka puasa atau waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu, 14 Maret 2026, atau masuk malam 25 Ramadan 1447 H jatuh pada pukul 17.46 WIB. Menurut perhitungan Imam Al-Ghazali, malam 25 Ramadan kemungkinan besar menjadi momen Lailatul Qadar jika awal puasa 1 Ramadan pada hari Kamis. Jadi bersiap-siaplah.

Jadwal Imsakiyah & Sholat Surabaya (14 Maret 2026)

Imsak 04:09 WIB
Subuh 04:19 WIB
Zuhur 11:42 WIB
Asar 14:50 WIB
Maghrib (Buka) 17:46 WIB
Isya 18:55 WIB

Memasuki fase akhir bulan suci, tepatnya malam ke-25 Ramadan, masyarakat Surabaya diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan saat beribadah, terutama bagi yang menjalankan i'tikaf di masjid-masjid. Waktu berbuka puasa di Surabaya hari ini sedikit lebih awal dibandingkan beberapa kota lain di Jawa Timur karena letak geografisnya.

Jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa dan menyegerakan berbuka saat tanda waktu Maghrib tiba. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



