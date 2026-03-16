Jadwal Maghrib Surabaya 16 Maret 2026 Masuk Malam 27 Ramadan 1447

BAGI warga Kota Surabaya dan sekitarnya, berikut informasi resmi waktu berbuka puasa dan jadwal salat untuk hari ini, Senin, 16 Maret 2026. Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa karena setelah waktu Maghrib, umat Muslim akan memasuki malam ke-27 Ramadan 1447 H yang sering diyakini sebagai salah satu waktu terkuat turunnya Lailatul Qadar.

Waktu Buka Puasa Surabaya dan Sekitarnya

Berdasarkan data Bimas Islam Kementerian Agama RI, jadwal Maghrib untuk wilayah Surabaya adalah:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Dzuhur 11:41 Ashar 14:51 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:45 Isya 18:54

Informasi Penting: Setelah waktu Maghrib hari ini, umat Muslim memasuki malam ke-27 Ramadan 1447 H. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah dan doa untuk menjemput keutamaan malam Lailatul Qadar.

Waktu Maghrib di Surabaya hari ini tercatat pada pukul 17:45 WIB. Pastikan Anda menyegerakan berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW dan melanjutkan dengan ibadah salat fardu serta tarawih untuk menyempurnakan pahala di malam-malam terakhir Ramadan ini.

Keutamaan Malam 27 Ramadan

Memasuki malam ke-27 Ramadan, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama i'tikaf di masjid, membaca Al-Qur'an, dan memanjatkan doa. Malam ini termasuk dalam deretan malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan yang memiliki fadhilah luar biasa sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Bagi Anda yang berada di Surabaya, cuaca sore ini diprediksi cerah berawan, mendukung bagi jemaah yang ingin melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid ikonik seperti Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026?