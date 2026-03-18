Jadwal Buka Puasa Surabaya 18 Maret 2026: Persiapan Malam 29 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini berada di pengujung bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada hari ini, Rabu, 18 Maret 2026, ibadah puasa telah memasuki hari ke-28 (versi Pemerintah/NU) atau hari ke-29 (versi Muhammadiyah). Momentum ini menjadi sangat penting karena umat Islam tengah berada di fase itikaf dan perburuan malam Lailatul Qadar di 29 Ramadan.

Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap waktu sholat dan buka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari ini:

Ibadah Waktu (WIB) MAGHRIB (Buka Puasa) 17:44 WIB Isya (Tarawih) 18:53 WIB Imsak (Kamis, 19 Maret) 04:09 WIB Subuh (Kamis, 19 Maret) 04:19 WIB

Persiapan Malam 29 Ramadan Malam ini, Rabu (18/3) selepas Maghrib, umat Islam memasuki malam ke-29 Ramadan. Bagi sebagian kelompok, malam ini merupakan salah satu potensi malam terakhir di bulan suci sebelum memasuki hari kemenangan. Warga diimbau untuk tetap menjaga kekhusyukan ibadah di masjid-masjid ikonik seperti Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Masjid Agung Sunan Ampel.

Potensi Perbedaan Lebaran 2026

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar Sidang Isbat pada Kamis, 19 Maret 2026 besok. Sementara itu, berdasarkan perhitungan Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Perbedaan ini diprediksi akan membuat durasi puasa di tahun ini bervariasi antara 29 atau 30 hari.

Bagi warga Surabaya yang berencana melakukan perjalanan mudik atau silaturahmi, pastikan tetap memantau informasi resmi mengenai penetapan Idul Fitri 2026 dari otoritas terkait guna memastikan kenyamanan beribadah.

Pantau terus Media Indonesia untuk pembaruan real-time hasil pemantauan hilal dan jadwal imsakiyah terbaru di seluruh wilayah Indonesia.