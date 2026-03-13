Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 13 Maret 2026 dan Buka Puasa 23 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

BAGI warga Kota Surabaya dan sekitarnya, mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa sangat penting untuk menjaga kelancaran ibadah di penghujung bulan suci. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut rincian jadwal Maghrib dan salat lima waktu untuk wilayah Surabaya pada Jumat, 13 Maret 2026.

Tabel Jadwal Imsakiyah Surabaya - 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H)

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Dzuhur 11:42 Ashar 14:49 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:47 Isya 18:55

Memasuki hari ke-23 Ramadan 1447 H, umat Muslim kini berada di fase sepuluh malam terakhir. Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan meningkatkan kualitas ibadah, terutama dalam mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Warga Surabaya diharapkan tetap menjaga kondisi tubuh dengan hidrasi yang cukup saat berbuka dan sahur agar tetap bugar menjalankan rangkaian ibadah di akhir Ramadan ini.

Tips Berbuka Puasa: Awali berbuka dengan air putih dan buah kurma sesuai sunnah Rasulullah SAW sebelum melanjutkan dengan makan besar setelah menunaikan salat Maghrib secara berjamaah.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)