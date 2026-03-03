Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H)

Headline
PEMERINTAH melalui Kementerian Agama RI telah menetapkan jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.
|Waktu
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:09
|SUBUH
|04:19
|TERBIT
|05:31
|DZUHUR
|11:44
|ASHAR
|14:46
|MAGHRIB (BUKA)
|17:51
|ISYA
|19:00
Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan yang dapat dibaca sebelum waktu imsak:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."
Demikian informasi mengenai jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Surabaya pada 14 Ramadan 1447 H atau Rabu, 4 Maret 2026. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
