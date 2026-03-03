Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H)

Media Indonesia
03/3/2026 22:32
Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H)
Ilustrasi.(Freepik)

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama RI telah menetapkan jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Tabel Jadwal Imsakiyah Surabaya - 4 Maret 2026

Waktu Jam (WIB)
IMSAK 04:09
SUBUH 04:19
TERBIT 05:31
DZUHUR 11:44
ASHAR 14:46
MAGHRIB (BUKA) 17:51
ISYA 19:00

Niat Puasa Ramadan

Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan yang dapat dibaca sebelum waktu imsak:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Baca juga : Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 3 Maret 2026 (13 Ramadan 1447)

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Demikian informasi mengenai jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Surabaya pada 14 Ramadan 1447 H atau Rabu, 4 Maret 2026. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved