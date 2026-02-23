Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini Selasa 24 Februari 2026 dan Waktu Buka Puasa

ilustrasi.(MI/Usman Iskandar)

UMAT Muslim di wilayah DKI Jakarta kini memasuki hari keenam ibadah puasa Ramadan 1447 H pada Selasa, 24 Februari 2026. Mengetahui jadwal imsak yang akurat menjadi kunci utama dalam mengatur ritme ibadah dan aktivitas harian di tengah kesibukan ibu kota.

Penting: Waktu Imsak merupakan pengingat untuk segera menyelesaikan santap sahur sebelum azan Subuh berkumandang.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta 24 Februari 2026

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap imsak dan waktu salat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini:

Waktu Jam (WIB) IMSAK 04:32 SUBUH 04:42 ZUHUR 12:10 ASAR 15:18 MAGRIB (BUKA PUASA) 18:17 ISYA 19:27

Tips Menjaga Kebugaran di Hari ke-6 Ramadan

Memasuki hampir satu pekan berpuasa, tubuh mulai menyesuaikan metabolisme. Agar tetap produktif bekerja di Jakarta, pastikan Anda melakukan hal berikut saat sahur:

Hidrasi Optimal: Minum minimal 2 gelas air putih saat sahur untuk menjaga cadangan cairan tubuh.

Minum minimal 2 gelas air putih saat sahur untuk menjaga cadangan cairan tubuh. Karbohidrat Kompleks: Konsumsi gandum, oatmeal, atau nasi merah agar rasa kenyang bertahan lebih lama.

Konsumsi gandum, oatmeal, atau nasi merah agar rasa kenyang bertahan lebih lama. Hindari Kafein Berlebih: Mengurangi kopi saat sahur dapat mencegah efek diuretik yang memicu dehidrasi.

People Also Ask (FAQ)

1. Jam berapa imsak Jakarta hari ini?

Waktu imsak untuk wilayah Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026 adalah pukul 04:32 WIB.

2. Kapan waktu buka puasa Jakarta hari ini?

Waktu buka puasa (Magrib) di Jakarta hari ini jatuh pada pukul 18:17 WIB.

3. Apakah waktu imsak Bogor dan Bekasi sama dengan Jakarta?

Biasanya terdapat selisih 1-2 menit. Untuk wilayah Bogor dan Bekasi, waktu imsak umumnya hampir bersamaan atau sedikit lebih awal dari Jakarta.

Demikian informasi jadwal imsak Jakarta hari ini. Semoga ibadah puasa Anda berjalan lancar dan penuh berkah.

