Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini Selasa 24 Februari 2026 dan Waktu Buka Puasa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UMAT Muslim di wilayah DKI Jakarta kini memasuki hari keenam ibadah puasa Ramadan 1447 H pada Selasa, 24 Februari 2026. Mengetahui jadwal imsak yang akurat menjadi kunci utama dalam mengatur ritme ibadah dan aktivitas harian di tengah kesibukan ibu kota.
Penting: Waktu Imsak merupakan pengingat untuk segera menyelesaikan santap sahur sebelum azan Subuh berkumandang.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap imsak dan waktu salat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini:
|Waktu
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:32
|SUBUH
|04:42
|ZUHUR
|12:10
|ASAR
|15:18
|MAGRIB (BUKA PUASA)
|18:17
|ISYA
|19:27
Memasuki hampir satu pekan berpuasa, tubuh mulai menyesuaikan metabolisme. Agar tetap produktif bekerja di Jakarta, pastikan Anda melakukan hal berikut saat sahur:
1. Jam berapa imsak Jakarta hari ini?
Waktu imsak untuk wilayah Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026 adalah pukul 04:32 WIB.
2. Kapan waktu buka puasa Jakarta hari ini?
Waktu buka puasa (Magrib) di Jakarta hari ini jatuh pada pukul 18:17 WIB.
3. Apakah waktu imsak Bogor dan Bekasi sama dengan Jakarta?
Biasanya terdapat selisih 1-2 menit. Untuk wilayah Bogor dan Bekasi, waktu imsak umumnya hampir bersamaan atau sedikit lebih awal dari Jakarta.
Demikian informasi jadwal imsak Jakarta hari ini. Semoga ibadah puasa Anda berjalan lancar dan penuh berkah.
(Cah/P-3)
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin, 9 Maret 2026. Maghrib pukul 17.48 WIB. Lengkap dengan doa buka puasa dan jadwal imsakiyah.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Sabtu 7 Maret 2026 (17 Ramadan 1447 H). Jadwal buka puasa dan waktu sholat lengkap wilayah Surabaya & sekitarnya.
MEDIA Group bersama Fun Garden of Literasi menggelar kegiatan pesantren kilat yang diikuti lebih dari 40 anak di Masjid Nursiah Daud Paloh.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini, Kamis 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah, Subuh, dan doa buka puasa resmi Kemenag.
Cek jadwal imsak dan subuh di Surabaya hari ini, Rabu 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H) resmi Kemenag lengkap dengan niat puasa.
Cek jadwal imsak, subuh, dan buka puasa (Maghrib) Surabaya 3 Maret 2026 atau 13 Ramadan 1447 H terbaru sesuai jadwal Kemenag RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved