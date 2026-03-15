Jadwal Imsakiyah Surabaya 16 Maret 2026: Waktu Imsak dan Subuh 26 Ramadan 1447

MEMASUKI fase akhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, jadwal imsakiyah menjadi panduan utama bagi umat Muslim di Kota Surabaya untuk menjalankan ibadah puasa dengan tertib. Pada hari Senin, 16 Maret 2026, umat Islam akan menjalani ibadah puasa hari ke-26.
Berikut jadwal lengkap imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya yang dirangkum untuk memastikan Anda memulai puasa tepat waktu:
|Waktu Shalat / Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Terbit
|05:28
|Dzuhur
|11:41
|Ashar
|14:50
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:45
|Isya
|18:54
Waktu imsak yang jatuh pada pukul 04:06 WIB di Surabaya berfungsi sebagai peringatan agar umat Muslim segera menyelesaikan aktivitas sahur. Jeda 10 menit menuju waktu Subuh pada pukul 04:16 WIB memberikan kesempatan untuk membersihkan diri dan bersiap menuju masjid guna melaksanakan shalat berjamaah.
Bagi warga Surabaya, disarankan untuk menyamakan jam digital dengan standar waktu BMKG atau Kemenag agar tidak terjadi kekeliruan dalam memulai ibadah. Mengingat tanggal 16 Maret 2026 merupakan bagian dari malam-malam ganjil terakhir Ramadan, intensitas ibadah di berbagai masjid di Surabaya diprediksi akan meningkat.
Tips Ramadan: Pastikan Anda mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur untuk menjaga hidrasi tubuh selama beraktivitas di cuaca Surabaya yang cukup terik.
Demikian informasi jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.
