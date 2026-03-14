Jadwal Imsak Surabaya 15 Maret 2026 Waktu Subuh 25 Ramadan 1447

MEMASUKI hari ke-25 Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur dan salat menjadi kunci kelancaran ibadah bagi warga Surabaya. Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut rincian lengkap jadwal imsakiyah dan waktu sholat untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Minggu, 15 Maret 2026.

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 Terbit 05:30 Duha 05:58 ZUHUR 11:42 ASAR 14:50 MAGRIB (BUKA PUASA) 17:46 ISYA 18:54

Pentingnya Sepuluh Hari Terakhir Ramadan

Hari ini bertepatan dengan 25 Ramadan 1447 H, yang merupakan bagian dari sepuluh malam terakhir bulan suci. Umat Islam di Surabaya disarankan untuk memperbanyak iktikaf di masjid-masjid dan meningkatkan amal kebaikan.

Mengingat waktu Imsak jatuh pada pukul 04:09 WIB, pastikan aktivitas sahur sudah selesai setidaknya 10 menit sebelum adzan Subuh berkumandang.