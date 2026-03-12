Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H)

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya kini berada di hari ke-23 menjalankan ibadah puasa. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu imsak dan salat untuk wilayah Surabaya pada Jumat, 13 Maret 2026.

Tabel Jadwal Imsakiyah Surabaya - 13 Maret 2026

Waktu Jam (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 TERBIT 05:31 DZUHUR 11:42 ASHAR 14:49 MAGHRIB (BUKA) 17:47 ISYA 18:55

Keutamaan 10 Malam Terakhir Ramadan

Pada 23 Ramadan ini, umat Muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan intensitas ibadah, terutama dalam mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Selain menjaga waktu sahur agar tidak terlewat dari batas imsak, memperbanyak iktikaf di masjid dan membaca Al-Qur'an menjadi amalan utama di penghujung bulan suci ini.

Niat Puasa Ramadan:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Demikian informasi mengenai jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Surabaya pada 23 Ramadan 1447 H atau Jumat, 13 Maret 2026. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT.

