Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H)

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MEMASUKI fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya kini berada di hari ke-23 menjalankan ibadah puasa. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu imsak dan salat untuk wilayah Surabaya pada Jumat, 13 Maret 2026.
|Waktu
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:09
|SUBUH
|04:19
|TERBIT
|05:31
|DZUHUR
|11:42
|ASHAR
|14:49
|MAGHRIB (BUKA)
|17:47
|ISYA
|18:55
Pada 23 Ramadan ini, umat Muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan intensitas ibadah, terutama dalam mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Selain menjaga waktu sahur agar tidak terlewat dari batas imsak, memperbanyak iktikaf di masjid dan membaca Al-Qur'an menjadi amalan utama di penghujung bulan suci ini.
Demikian informasi mengenai jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Surabaya pada 23 Ramadan 1447 H atau Jumat, 13 Maret 2026. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Kapan malam Lailatul Qadar 2026? Cek jadwal perkiraan malam ganjil Ramadan 1447 H, tanda-tanda alam, dan amalan sunnah untuk meraih kemuliaan 1000 bulan.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini Senin, 9 Maret 2026. Maghrib pukul 17.48 WIB. Lengkap dengan doa buka puasa dan jadwal imsakiyah.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Sabtu 7 Maret 2026 (17 Ramadan 1447 H). Jadwal buka puasa dan waktu sholat lengkap wilayah Surabaya & sekitarnya.
MEDIA Group bersama Fun Garden of Literasi menggelar kegiatan pesantren kilat yang diikuti lebih dari 40 anak di Masjid Nursiah Daud Paloh.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini, Kamis 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsakiyah, Subuh, dan doa buka puasa resmi Kemenag.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved