Meriahkan Ramadan 1447 H, Puluhan Anak Ikuti Pesantren Kilat di Masjid Nursiah Daud Paloh

MEDIA Group bersama Fun Garden of Literasi menggelar kegiatan pesantren kilat yang diikuti lebih dari 40 anak di Masjid Nursiah Daud Paloh. Kegiatan tersebut mengusung tema “Ramadan Anak Hebat, Cinta Al-Qur'an & Gemar Berbuat Baik.”
Pesantren kilat ini diselenggarakan untuk memeriahkan bulan Ramadan 1447 H sekaligus menjadi sarana bagi anak-anak dan orang tua untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan kedekatan kepada Allah SWT. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk mengisi waktu di bulan suci dengan aktivitas yang bermanfaat, edukatif, dan menyenangkan.
Ketua pelaksana acara, Herfindo Satria, mengatakan sebagian besar peserta merupakan anak-anak dari karyawan yang bekerja di lingkungan Media Group.
“Kebanyakan pesertanya anak-anak dari karyawan Media Group, dari Media Indonesia, Metro TV, Medcom, Indocarter, dan lainnya,” ujar Herfindo, di kompleks Media Group, Sabtu, (7/3).
Dalam kegiatan pesantren kilat tersebut, para peserta mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang agar sesuai dengan usia anak-anak. Beberapa kegiatan yang diadakan antara lain tadarus Al-Qur’an, dongeng Islami, hingga eksperimen sains yang dikemas secara menarik.
Melalui kombinasi kegiatan religi dan edukasi tersebut, panitia berharap anak-anak dapat belajar nilai-nilai kebaikan sekaligus mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Dongeng Islami, misalnya, disampaikan dengan cara yang interaktif agar pesan moral dapat lebih mudah dipahami oleh para peserta.
Herfindo menyebut kegiatan pesantren kilat ini sudah menjadi tradisi yang rutin diselenggarakan setiap tahun selama bulan Ramadan oleh Media Group bersama Fun Garden of Literasi.
“Alhamdulillah, materi-materi yang disampaikan selalu bermanfaat dan bisa menghibur anak-anak,” lanjutnya.
Kegiatan pesantren kilat itu berlangsung selama satu hari, dimulai pukul 09.00 hingga setelah salat Ashar. Selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi yang telah disiapkan oleh panitia. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Al-Qur’an serta semangat untuk terus berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. (H-3)
