Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 3 Maret 2026 (13 Ramadan 1447)

MEMASUKI pertengahan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah sahur dan sholat menjadi kunci kekhusyukan. Berikut jadwal imsakiyah dan waktu sholat untuk wilayah Kota Surabaya pada Selasa, 3 Maret 2026.

Rincian Jadwal Imsakiyah Surabaya Hari Ini Waktu Sholat / Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:08 SUBUH 04:18 Terbit 05:31 Dzuhur 11:45 Ashar 14:46 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:51 Isya 19:00

Informasi Penting untuk Warga Surabaya

Jadwal di atas merujuk pada data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI. Bagi warga Surabaya, disarankan untuk menyiapkan santap sahur lebih awal agar tidak terburu-buru mengingat waktu Imsak jatuh pada pukul 04:08 WIB.

Waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya (seperti Sidoarjo dan Gresik) tidak memiliki perbedaan waktu yang signifikan, yakni pada pukul 17:51 WIB. Pastikan untuk selalu memverifikasi waktu melalui adzan di masjid terdekat atau aplikasi pemantau jadwal sholat terpercaya.

Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Niat Puasa Ramadan:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

(Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala).