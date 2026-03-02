Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 3 Maret 2026 (13 Ramadan 1447)

Headline
MEMASUKI pertengahan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah sahur dan sholat menjadi kunci kekhusyukan. Berikut jadwal imsakiyah dan waktu sholat untuk wilayah Kota Surabaya pada Selasa, 3 Maret 2026.
|Waktu Sholat / Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:08
|SUBUH
|04:18
|Terbit
|05:31
|Dzuhur
|11:45
|Ashar
|14:46
|MAGHRIB (Buka Puasa)
|17:51
|Isya
|19:00
Jadwal di atas merujuk pada data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI. Bagi warga Surabaya, disarankan untuk menyiapkan santap sahur lebih awal agar tidak terburu-buru mengingat waktu Imsak jatuh pada pukul 04:08 WIB.
Waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya (seperti Sidoarjo dan Gresik) tidak memiliki perbedaan waktu yang signifikan, yakni pada pukul 17:51 WIB. Pastikan untuk selalu memverifikasi waktu melalui adzan di masjid terdekat atau aplikasi pemantau jadwal sholat terpercaya.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. (I-2)
