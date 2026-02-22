Jadwal Imsak Jakarta dan Sekitarnya 23 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh hingga Maghrib

Headline
UMAT Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya memasuki hari ke‑6 ibadah puasa Ramadan 1447 H pada Senin, 23 Februari 2026. Mengetahui waktu imsak dan sholat sangat penting sebagai panduan sahur, salat lima waktu, serta berbuka puasa hari ini.
Berikut adalah jadwal imsak dan sholat yang berlaku di wilayah Jakarta (Waktu Indonesia Barat – WIB):
📅 Jadwal Imsak & Sholat Hari Ini
|
Kegiatan
|
Waktu
|
🛐 Imsak (batas sahur)
|
04:32 WIB
|
🌅 Subuh
|
04:42 WIB
|
🌞 Terbit Matahari
|
05:55 WIB
|
☀️ Dzuhur
|
12:10 WIB
|
🌇 Ashar
|
15:17 WIB
|
🌆 Maghrib (buka puasa)
|
18:17 WIB
|
🌙 Isya
|
19:26 WIB
📌 Catatan: Data di atas diambil dari jadwal imsakiyah yang dirilis untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selalu cek pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI/Ditjen Bimas Islam atau masjid setempat untuk jadwal yang paling akurat hari ini.
✨ Apa Itu Imsak dan Mengapa Penting?
Imsak adalah batas waktu terakhir sahur atau berhenti makan dan minum sebelum masuknya waktu Subuh. Biasanya ditetapkan sekitar beberapa menit sebelum azan Subuh sebagai langkah berhati‑hati agar sahur tidak melewati waktu yang diperbolehkan.
Selama bulan Ramadan, mengetahui jadwal imsak dan salat sangat penting agar ibadah puasa sah serta dapat menjalankan ibadah dengan tertib. (Cah/P-3)
