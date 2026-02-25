Catat! Jadwal Imsak Medan Hari Ini 26 Februari 2026: Batas Akhir Sahur & Waktu Azan Subuh

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
INFORMASI mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Kamis, 26 Februari 2026, menjadi hal yang paling dicari oleh umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Kepastian waktu sangat krusial agar ibadah sahur tidak terlewat dan batas waktu makan dapat terjaga dengan baik.
Merujuk pada data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah rincian lengkap jadwal imsakiyah Medan untuk hari ini:
|Keterangan Waktu
|Jam (WIB)
|Imsak
|05:12
|Azan Subuh Hari Ini
|05:22
|Zuhur
|12:42
|Asar
|15:58
|Magrib (Buka Puasa)
|18:42
|Isya
|19:51
Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sangat disarankan untuk berhenti makan dan minum setidaknya 5-10 menit sebelum waktu imsak hari ini berakhir. Hal ini sesuai dengan sunnah untuk berhati-hati (ihtiyat) dalam menjaga batas waktu puasa.
Jadwal imsak yang ditetapkan pada pukul 05:12 WIB merupakan penanda bagi umat Muslim untuk segera menyelesaikan sahur. Setelah itu, azan subuh hari ini pada pukul 05:22 WIB akan menjadi tanda dimulainya waktu puasa secara penuh hingga waktu Magrib tiba.
Untuk memudahkan aktivitas harian Anda, pastikan untuk menyimpan atau mencatat jadwal imsak medan ini agar tidak terlambat bangun sahur. Penggunaan aplikasi pengingat waktu salat atau alarm manual sangat disarankan untuk membantu kedisiplinan waktu selama bulan suci ini.
Tips Sahur Sehat: Konsumsilah makanan yang mengandung serat tinggi dan karbohidrat kompleks agar energi Anda terjaga lebih lama setelah melewati waktu jadwal imsak hari ini.
Demikian informasi terkini mengenai jadwal imsakiyah Medan dan waktu salat untuk Kamis, 26 Februari 2026. Semoga ibadah puasa Anda hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. (Z-10)
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Jangan sampai terlewat! Cek jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya, Jumat 27 Februari 2026 (4 Ramadan 1447 H) lengkap dengan waktu subuh.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan, Jumat 27 Februari 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk waktu imsak dan azan subuh hari ini di Medan.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Rabu 25 Februari 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya, Selasa 24 Februari 2026 / 6 Ramadan 1447 H resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Senin 23 Februari 2026 (5 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Kemenag.
Cek jadwal imsak Jakarta dan sekitarnya hari ini, 23 Februari 2026. Lengkap waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved