Catat! Jadwal Imsak Medan Hari Ini 26 Februari 2026: Batas Akhir Sahur & Waktu Azan Subuh

Jadwal Imsak Medan Hari Ini 26 Februari 2026(Freepik)

INFORMASI mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Kamis, 26 Februari 2026, menjadi hal yang paling dicari oleh umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.

Kepastian waktu sangat krusial agar ibadah sahur tidak terlewat dan batas waktu makan dapat terjaga dengan baik.

Merujuk pada data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah rincian lengkap jadwal imsakiyah Medan untuk hari ini:

Keterangan Waktu Jam (WIB) Imsak 05:12 Azan Subuh Hari Ini 05:22 Zuhur 12:42 Asar 15:58 Magrib (Buka Puasa) 18:42 Isya 19:51

Panduan Menggunakan Jadwal Imsak Medan

Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sangat disarankan untuk berhenti makan dan minum setidaknya 5-10 menit sebelum waktu imsak hari ini berakhir. Hal ini sesuai dengan sunnah untuk berhati-hati (ihtiyat) dalam menjaga batas waktu puasa.

Jadwal imsak yang ditetapkan pada pukul 05:12 WIB merupakan penanda bagi umat Muslim untuk segera menyelesaikan sahur. Setelah itu, azan subuh hari ini pada pukul 05:22 WIB akan menjadi tanda dimulainya waktu puasa secara penuh hingga waktu Magrib tiba.

Untuk memudahkan aktivitas harian Anda, pastikan untuk menyimpan atau mencatat jadwal imsak medan ini agar tidak terlambat bangun sahur. Penggunaan aplikasi pengingat waktu salat atau alarm manual sangat disarankan untuk membantu kedisiplinan waktu selama bulan suci ini.

Tips Sahur Sehat: Konsumsilah makanan yang mengandung serat tinggi dan karbohidrat kompleks agar energi Anda terjaga lebih lama setelah melewati waktu jadwal imsak hari ini.

Demikian informasi terkini mengenai jadwal imsakiyah Medan dan waktu salat untuk Kamis, 26 Februari 2026. Semoga ibadah puasa Anda hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. (Z-10)