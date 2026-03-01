Jadwal Imsak Hari Ini Wilayah Medan Senin 2 Maret 2026: Cek Juga Waktu Azan Subuh Sekarang!

Jadwal Imsak Hari Ini Medan Senin 2 Maret 2026.(Freepik)

Memasuki pertengahan Ramadan 1447 H, masyarakat di Sumatera Utara, khususnya wilayah Ibu Kota Provinsi, perlu memantau jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa berjalan lancar.

Berdasarkan rilis resmi Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal imsak Medan dan waktu salat untuk Senin, 2 Maret 2026.

Data Jadwal Imsakiyah Kota Medan (2 Maret 2026)

Waktu Sholat Jam (WIB) Imsak 05:11 Subuh 05:21 Zuhur 12:41 Asar 15:56 Magrib (Buka Puasa) 18:42 Isya 19:51

Pentingnya Memperhatikan Jadwal Imsak Medan

Sesuai dengan jadwal imsak hari ini, batas akhir waktu sahur bagi warga Medan adalah pukul 05:11 WIB. Para ulama menganjurkan agar umat Muslim sudah berhenti makan dan minum setidaknya 10 menit sebelum waktu subuh Medan tiba untuk kehati-hatian (ihtiyat).

Setelah waktu imsak terlewati, azan subuh Medan akan berkumandang pada pukul 05:21 WIB. Mengetahui ketepatan waktu azan subuh hari ini membantu jamaah untuk segera bersiap melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid maupun di rumah.

Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya, jadwal ini tidak jauh berbeda namun disarankan untuk tetap menyesuaikan dengan waktu lokal masing-masing. Selalu pastikan Anda merujuk pada sumber yang kredibel seperti situs resmi Kemenag untuk mendapatkan update jadwal imsak hari ini selama bulan suci Ramadan 2026.

Demikian informasi mengenai jadwal imsakiyah dan waktu subuh Medan untuk hari ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. (Z-10)