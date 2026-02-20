Headline
MEMASUKI hari ketiga ibadah puasa di bulan suci, warga Kota Medan dan sekitarnya memerlukan panduan waktu yang akurat untuk menjalankan sahur dan shalat lima waktu. Berdasarkan data terbaru dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jadwal Imsaki Medan pada hari Sabtu, 21 Februari 2026 atau 3 Ramadan 1447 H telah ditetapkan.
Mengetahui Imsak Hari Ini sangat penting sebagai penanda bagi umat Muslim untuk berhenti makan dan minum sebelum fajar menyingsing. Berikut adalah detail lengkap jadwal imsakiyah dan waktu shalat untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|05:13 WIB
|SUBUH
|05:23 WIB
|ZUHUR
|12:42 WIB
|ASAR
|16:00 WIB
|ISYA
|19:52 WIB
Dalam tradisi Islam di Indonesia, Waktu imsak hari ini di Medan merujuk pada waktu ihtiyat atau waktu waspada yang jatuh 10 menit sebelum azan Subuh berkumandang. Ketetapan ini digunakan oleh Binmas Islam Kemenag agar umat Muslim memiliki waktu yang cukup untuk membersihkan sisa makanan di mulut dan memantapkan niat puasa.
Bagi Anda yang tinggal di wilayah seperti Belawan, Medan Marelan, hingga Medan Tuntungan, Jadwal Imsak ini berlaku serentak. Pastikan Anda menyegerakan sahur dan tidak melewatkan batas waktu yang telah ditentukan oleh otoritas agama.
Mengingat cuaca di Sumatera Utara yang seringkali cukup terik di siang hari, para ahli kesehatan menyarankan warga Medan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau gandum saat sahur. Selain itu, perbanyak asupan serat dari sayuran agar rasa kenyang bertahan lebih lama hingga waktu Jadwal Imsak berikutnya.
Demikian informasi mengenai Imsak Hari Ini untuk wilayah Medan. Semoga ibadah puasa 3 Ramadan 1447 H Anda berjalan lancar dan penuh keberkahan.
FAQ Ramadan Medan:
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
