Jadwal Imsak Hari Ini Medan Selasa 3 Maret 2026, Beserta Waktu Azan Subuh

Jadwal Imsak Hari Ini Medan Selasa 3 Maret 2026.(Freepik)

Bagi umat Islam di wilayah Kota Medan yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, mengetahui jadwal imsak hari ini sangatlah penting sebagai penanda batas akhir waktu sahur. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu imsak dan salat untuk wilayah Medan.

Jadwal Imsak Medan Selasa, 3 Maret 2026

Pada hari Selasa, 3 Maret 2026 yang bertepatan dengan 13 Ramadan 1447 H, jadwal imsak Medan jatuh pada pukul 05:11 WIB. Sepuluh menit berselang, umat Muslim akan memasuki waktu subuh medan yang ditandai dengan berkumandangnya azan subuh Medan pada pukul 05:21 WIB.

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 05:11 SUBUH 05:21 TERBIT 06:33 DUHA 07:00 ZUHUR 12:41 ASAR 15:56 MAGRIB (Buka Puasa) 18:42 ISYA 19:51

Pentingnya Mengetahui Jadwal Imsak Hari Ini

Mengetahui jadwal imsak hari ini membantu warga Medan dan sekitarnya untuk mengatur waktu santap sahur agar tidak terburu-buru. Selain itu, ketepatan waktu azan subuh hari ini menjadi acuan bagi jemaah untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh di masjid maupun di rumah.

Bagi Anda yang berada di wilayah penyangga seperti Deli Serdang atau Binjai, waktu subuh medan dan imsak biasanya hanya berselisih 1-2 menit. Namun, sangat disarankan untuk tetap merujuk pada jadwal imsak Medan yang dikeluarkan oleh Kemenag agar ibadah tetap terjaga sesuai syariat.

Pastikan Anda selalu memperbarui informasi mengenai azan subuh Medan setiap harinya, mengingat adanya pergeseran waktu matahari yang memengaruhi jadwal salat secara berkala.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)