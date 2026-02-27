Jadwal Imsak Hari Ini Wilayah Medan & Sekitarnya, Sabtu 28 Februari: Cek Waktu Azan Subuh di Sini!

Jadwal Imsak Hari Ini Wilayah Medan & Sekitarnya.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-9 Ramadan 1447 H, redaksi MI-Studio menyajikan informasi lengkap mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Data ini diambil langsung dari situs resmi Binmas Islam Kementerian Agama sebagai panduan bagi umat Muslim di Sumatera Utara.

Mengetahui jadwal imsak Medan sangat krusial guna memastikan aktivitas sahur berakhir tepat waktu. Selain itu, informasi mengenai waktu azan subuh hari ini juga menjadi acuan utama dimulainya waktu berpuasa.

Jadwal Imsakiyah Medan: Jumat, 27 Februari 2026

Waktu Ibadah Jam (WIB) Imsak 05:12 WIB Subuh 05:22 WIB Zuhur 12:41 WIB Asar 15:57 WIB Magrib (Buka Puasa) 18:42 WIB Isya 19:51 WIB

Berdasarkan jadwal imsak hari ini, warga Medan disarankan untuk menyelesaikan makan sahur setidaknya 10 menit sebelum pukul 05:12 WIB. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian sebelum azan subuh hari ini berkumandang pada pukul 05:22 WIB.

Tips Puasa Hari Ini: Pastikan mengonsumsi air putih yang cukup dan makanan berserat saat sahur agar stamina tetap terjaga hingga waktu berbuka puasa tiba nanti sore.

Demikian informasi mengenai jadwal imsak Medan dan waktu salat untuk wilayah Medan. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-4 Ramadan 1447 H ini berjalan lancar dan penuh berkah.

