Jadwal Imsak Hari Ini Wilayah Medan & Sekitarnya, Sabtu 28 Februari: Cek Waktu Azan Subuh di Sini!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI hari ke-9 Ramadan 1447 H, redaksi MI-Studio menyajikan informasi lengkap mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Data ini diambil langsung dari situs resmi Binmas Islam Kementerian Agama sebagai panduan bagi umat Muslim di Sumatera Utara.
Mengetahui jadwal imsak Medan sangat krusial guna memastikan aktivitas sahur berakhir tepat waktu. Selain itu, informasi mengenai waktu azan subuh hari ini juga menjadi acuan utama dimulainya waktu berpuasa.
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|05:12 WIB
|Subuh
|05:22 WIB
|Zuhur
|12:41 WIB
|Asar
|15:57 WIB
|Magrib (Buka Puasa)
|18:42 WIB
|Isya
|19:51 WIB
Berdasarkan jadwal imsak hari ini, warga Medan disarankan untuk menyelesaikan makan sahur setidaknya 10 menit sebelum pukul 05:12 WIB. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian sebelum azan subuh hari ini berkumandang pada pukul 05:22 WIB.
Tips Puasa Hari Ini: Pastikan mengonsumsi air putih yang cukup dan makanan berserat saat sahur agar stamina tetap terjaga hingga waktu berbuka puasa tiba nanti sore.
Demikian informasi mengenai jadwal imsak Medan dan waktu salat untuk wilayah Medan. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-4 Ramadan 1447 H ini berjalan lancar dan penuh berkah.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved