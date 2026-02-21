Headline
MEMASUKI hari kelima bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah Kota Medan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsak hari ini agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih teratur.
Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah rincian waktu imsakiyah untuk Senin, 23 Februari 2026.
|Imsak
|05:11 WIB
|Subuh (Azan Subuh Hari Ini)
|05:21 WIB
|Zuhur
|12:42 WIB
|Asar
|15:58 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:42 WIB
|Isya
|19:51 WIB
Pemerintah melalui Kemenag telah menetapkan panduan jadwal imsak sebagai acuan bagi masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Waktu imsak hari ini yang jatuh pada pukul 05:11 WIB menjadi pengingat bagi warga untuk segera mengakhiri santap sahur sebelum berkumandangnya azan subuh hari ini.
Selain memantau jadwal imsak hari ini, pastikan juga untuk menjaga kesehatan selama berpuasa dengan mengonsumsi nutrisi yang cukup saat sahur dan berbuka. Dengan mengikuti jadwal imsak secara tertib, diharapkan ibadah puasa kita menjadi lebih khusyuk dan mendapatkan keberkahan di bulan suci ini.
Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini dan waktu azan subuh hari ini untuk wilayah Medan. Semoga bermanfaat bagi Anda dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
