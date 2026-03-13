Jadwal Imsakiyah Jakarta 14 Maret 2026 dan Salat Lima Waktu

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Memasuki sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim diimbau untuk semakin meningkatkan intensitas ibadahnya. Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah, waktu salat, hingga panduan doa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu, 14 Maret 2026.
|Imsak
|04:33 WIB
|Subuh
|04:43 WIB
|Zuhur
|12:05 WIB
|Asar
|15:11 WIB
|Maghrib (Buka)
|18:09 WIB
|Isya
|19:18 WIB
Niat merupakan syarat sah puasa yang dilakukan pada malam hari. Berikut adalah lafalnya:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."
Saat azan Maghrib berkumandang pada pukul 18:09 WIB, umat Muslim disunnahkan membaca doa berikut:
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."
Jadwal ini merujuk pada ketetapan Kementerian Agama RI untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit yang perlu disesuaikan dengan lokasi masing-masing.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan. (H-2)
Temukan alasan mendalam mengapa berbuka puasa dengan anak panti asuhan menjadi momen paling bermakna. Simak manfaat spiritual, sosial, dan tips logistiknya.
Cek jadwal imsak Jakarta 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H) lengkap dengan doa harian dan doa Lailatul Qadar sesuai sunnah Rasulullah SAW.
Cek jadwal imsak Jakarta 12 Maret 2026 (22 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan bacaan doa Lailatul Qadar Arab, latin, dan artinya untuk diamalkan.
Panduan lengkap Adzan Maghrib: Makna spiritual transisi senja, bacaan doa Arab-Latin, sejarah syariat, hingga rahasia keutamaan waktu mustajab doa.
Cek jadwal imsak Jakarta 11 Maret 2026 (21 Ramadan 1447 H), jadwal salat, serta bacaan doa niat dan buka puasa Ramadan lengkap Arab-Latin.
