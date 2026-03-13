Jadwal Imsakiyah Jakarta 14 Maret 2026 dan Salat Lima Waktu

13/3/2026 21:38
Jadwal Imsakiyah Jakarta 14 Maret 2026 dan Salat Lima Waktu
Ilustrasi(Freepik.com)

 

Memasuki sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim diimbau untuk semakin meningkatkan intensitas ibadahnya. Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah, waktu salat, hingga panduan doa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah & Salat (24 Ramadan 1447 H)

Imsak 04:33 WIB
Subuh 04:43 WIB
Zuhur 12:05 WIB
Asar 15:11 WIB
Maghrib (Buka) 18:09 WIB
Isya 19:18 WIB

Niat Puasa Ramadan

Niat merupakan syarat sah puasa yang dilakukan pada malam hari. Berikut adalah lafalnya:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Berbuka Puasa

Saat azan Maghrib berkumandang pada pukul 18:09 WIB, umat Muslim disunnahkan membaca doa berikut:

"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Jadwal ini merujuk pada ketetapan Kementerian Agama RI untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit yang perlu disesuaikan dengan lokasi masing-masing.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan.



Editor : Indrastuti
