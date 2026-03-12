Jadwal Imsak Jakarta 13 Maret 2026 dan Doa 10 Hari Terakhir Ramadan

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-23 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini berada di fase paling utama dalam bulan suci, yakni sepuluh malam terakhir. Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan panduan ibadah untuk memaksimalkan hari ini.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta & Sekitarnya Jumat, 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H) IMSAK 04:33 WIB SUBUH 04:43 WIB ZUHUR 12:06 WIB ASAR 15:11 WIB MAGRIB (BUKA) 18:10 WIB ISYA 19:19 WIB

Doa yang Dianjurkan di 10 Hari Terakhir Ramadan

Sepuluh hari terakhir Ramadan adalah waktu di mana Rasulullah SAW semakin mengencangkan ibadahnya untuk meraih Lailatul Qadar. Berikut adalah doa-doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca:

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta 12 Maret 2026 dan Doa Malam Lailatul Qadar

1. Doa Lailatul Qadar

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni."

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku." (HR. Tirmidzi).

Baca juga : Adzan Maghrib: Makna, Doa, dan Keutamaan Menurut Syariat Islam

2. Doa Hari Ke-23 Ramadan

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ طَهِّرْنِي فِيْهِ مِنَ الْعُيُوْبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيْهِ بِتَقْوَى الْقُلُوْبِ يَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِيْنَ

"Allahummaghsilnii fiihi minadz dzunuubi wa thahhirnii fiihi minal 'uyuubi wamtahin qalbii fiihi bitaqwal quluubi yaa muqiila 'atsaraatil mudznibiin."

Artinya: "Ya Allah, cucilah dosa-dosaku di bulan ini, bersihkanlah aku dari segala aib, dan cobalah hatiku dengan ketakwaan hati. Wahai Pengampun kesalahan orang-orang yang berdosa."

Tips Ibadah di Malam Ganjil

I'tikaf: Jika memungkinkan, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah.

Jika memungkinkan, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Perbanyak Sedekah: Sedekah di malam hari yang bertepatan dengan Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari sedekah 1.000 bulan.

Sedekah di malam hari yang bertepatan dengan Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari sedekah 1.000 bulan. Tilawah Al-Qur'an: Usahakan mengkhatamkan atau memperbanyak bacaan Al-Qur'an di sepertiga malam terakhir.

Usahakan mengkhatamkan atau memperbanyak bacaan Al-Qur'an di sepertiga malam terakhir. Menjaga Shalat Berjamaah: Pastikan shalat Isya dan Subuh berjamaah untuk mendapatkan pahala shalat semalam suntuk.

Demikian jadwal imsakiyah Jakarta 13 maret 2026. Semoga ibadah puasa dan amalan kita di penghujung Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026].Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan