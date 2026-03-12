Jadwal Imsak Jakarta 13 Maret 2026 dan Doa 10 Hari Terakhir Ramadan

Headline
Memasuki hari ke-23 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini berada di fase paling utama dalam bulan suci, yakni sepuluh malam terakhir. Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan panduan ibadah untuk memaksimalkan hari ini.
Jumat, 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H)
|IMSAK
|04:33 WIB
|SUBUH
|04:43 WIB
|ZUHUR
|12:06 WIB
|ASAR
|15:11 WIB
|MAGRIB (BUKA)
|18:10 WIB
|ISYA
|19:19 WIB
Sepuluh hari terakhir Ramadan adalah waktu di mana Rasulullah SAW semakin mengencangkan ibadahnya untuk meraih Lailatul Qadar. Berikut adalah doa-doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni."
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku." (HR. Tirmidzi).
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ طَهِّرْنِي فِيْهِ مِنَ الْعُيُوْبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيْهِ بِتَقْوَى الْقُلُوْبِ يَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِيْنَ
"Allahummaghsilnii fiihi minadz dzunuubi wa thahhirnii fiihi minal 'uyuubi wamtahin qalbii fiihi bitaqwal quluubi yaa muqiila 'atsaraatil mudznibiin."
Artinya: "Ya Allah, cucilah dosa-dosaku di bulan ini, bersihkanlah aku dari segala aib, dan cobalah hatiku dengan ketakwaan hati. Wahai Pengampun kesalahan orang-orang yang berdosa."
Demikian jadwal imsakiyah Jakarta 13 maret 2026. Semoga ibadah puasa dan amalan kita di penghujung Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.
