Adzan Maghrib: Makna, Doa, dan Keutamaan Menurut Syariat Islam

Ilustrasi(Antara)

Adzan Maghrib bukan sekadar pengingat waktu sholat atau penanda berakhirnya ibadah puasa. Dalam tradisi Islam, seruan ini adalah proklamasi ketauhidan yang dikumandangkan tepat saat alam semesta mengalami transisi besar—perpindahan dari terang (siang) menuju gelap (malam). Momentum ini memiliki kedudukan istimewa dalam syariat karena menyimpan rahasia keberkahan dan waktu-waktu mustajab bagi doa manusia.

Bagi umat Islam, mendengar lantunan adzan Maghrib adalah undangan untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk duniawi dan bersujud kepada Sang Pencipta.

Memahami Makna Spiritual Transisi Senja

Secara bahasa, Maghrib berarti "tempat atau waktu matahari terbenam". Secara spiritual, adzan Maghrib adalah benteng spiritual. Saat cahaya matahari mulai menghilang dan digantikan oleh remang senja, adzan hadir sebagai penenang jiwa, memberikan rasa aman di tengah perubahan suasana alam yang sering kali dianggap krusial bagi kondisi psikologis manusia.

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta 11 Maret 2026 Ramadan 1447 H dan Doa Puasa

Sejarah Singkat Syariat Adzan

Syariat adzan tidak turun begitu saja dalam bentuk wahyu tulisan, melainkan melalui mimpi shalih yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW kemudian membenarkan mimpi tersebut dan menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama karena suaranya yang lantang dan merdu. Sejak saat itu, adzan menjadi identitas utama umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Bacaan Doa Setelah Adzan Maghrib

Selain doa adzan secara umum, terdapat doa khusus yang sangat dianjurkan dibaca saat Maghrib, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah.

اللّٰهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي Baca juga : Jadwal Adzan Maghrib Hari Ini 10 Maret 2026: Waktu Berbuka di Jakarta dan Kota Besar Latin: Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa ashwatu du’aika faghfir lii. Artinya: "Ya Allah, ini adalah saat datangnya malam-Mu, dan perginya siang-Mu, dan terdengarnya doa-doa untuk-Mu, maka ampunilah aku."

Keutamaan Mendengarkan dan Menjawab Adzan

Berikut adalah beberapa keutamaan luar biasa bagi mereka yang menyimak adzan Maghrib dengan khidmat:

Waktu Mustajab Berdoa: Hadits menyebutkan bahwa doa di antara adzan dan iqomah tidak akan tertolak. Ini adalah kesempatan emas bagi hamba untuk memohon hajat.

Hadits menyebutkan bahwa doa di antara adzan dan iqomah tidak akan tertolak. Ini adalah kesempatan emas bagi hamba untuk memohon hajat. Saksi di Hari Kiamat: Setiap benda, baik batu, pohon, maupun manusia yang mendengar suara muadzin, akan menjadi saksi kebaikan baginya di hari akhir.

Setiap benda, baik batu, pohon, maupun manusia yang mendengar suara muadzin, akan menjadi saksi kebaikan baginya di hari akhir. Penghapus Dosa Kecil: Menjawab adzan dengan penuh keyakinan dan membaca doa setelahnya merupakan wasilah turunnya ampunan Allah SWT.

Menjawab adzan dengan penuh keyakinan dan membaca doa setelahnya merupakan wasilah turunnya ampunan Allah SWT. Perisai dari Gangguan: Saat adzan berkumandang, setan akan lari menjauh. Hal ini memberikan perlindungan spiritual bagi lingkungan sekitar.

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Adzan Maghrib

1. Kapan waktu Maghrib berakhir?

Waktu Maghrib dimulai sejak matahari terbenam sempurna hingga hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit ufuk barat, yang kemudian menandai masuknya waktu Isya.

2. Bolehkah sholat sunnah sebelum Maghrib?

Sholat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib (Qobliyah Maghrib) hukumnya adalah sunnah ghairu muakkad. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah sebelum Maghrib," beliau mengulanginya tiga kali untuk menegaskan anjuran tersebut.

3. Mengapa adzan Maghrib sering terasa lebih sakral?

Karena Maghrib menandai pergantian hari dalam kalender Hijriah. Berbeda dengan kalender Masehi yang berganti di tengah malam, hari baru dalam Islam dimulai saat matahari terbenam.