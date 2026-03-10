Jadwal Adzan Maghrib Hari Ini 10 Maret 2026: Waktu Berbuka di Jakarta dan Kota Besar

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

mediaindonesia.com
10/3/2026 17:01
Ilustrasi(Antara)

Jadwal Adzan Maghrib Hari Ini Selasa 10 Maret 2026 di Jakarta dan Kota Besar

Memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H pada hari ini, Selasa (10/3/2026), ketepatan waktu berbuka menjadi hal yang sangat dinantikan oleh umat Muslim di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag), jadwal adzan Maghrib sebagai penanda buka puasa mengalami penyesuaian waktu sesuai dengan koordinat geografis masing-masing daerah.

Informasi Penting: Waktu adzan Maghrib di wilayah Indonesia bagian Barat (WIB), Tengah (WITA), dan Timur (WIT) memiliki rentang perbedaan yang cukup dinamis hari ini.

Jadwal Buka Puasa dan Maghrib 10 Maret 2026

Berikut adalah rincian waktu adzan Maghrib untuk beberapa kota besar di Indonesia pada hari Selasa, 10 Maret 2026:

Kota Waktu Maghrib (Buka Puasa)
DKI Jakarta 18.11 WIB
Bandung 18.11 WIB
Surabaya 17.48 WIB
Medan 18.35 WIB
Makassar 18.19 WITA
Denpasar 18.38 WITA
Jayapura 17.55 WIT

Adab dan Doa Berbuka Puasa

Menyegerakan berbuka adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika mendengar kumandang adzan Maghrib, umat Muslim disarankan untuk membatalkan puasa terlebih dahulu, biasanya dengan air putih atau kurma dalam jumlah ganjil, baru kemudian membaca doa berbuka puasa.

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Jakarta 10 Maret 2026: Waktu Maghrib & Doa Berbuka

Doa Berbuka Puasa Sesuai Sunnah:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Daud).

Persiapan Menuju Lailatul Qadar

Mengingat hari ini sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, umat Islam diingatkan untuk meningkatkan intensitas ibadah, terutama di malam-malam ganjil yang akan datang. Pastikan asupan nutrisi saat berbuka tetap terjaga agar kondisi fisik tetap prima untuk melaksanakan sholat Tarawih dan i'tikaf.

Demikian informasi mengenai jadwal adzan Maghrib hari ini, 10 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.



Editor : Irvan Sihombing
