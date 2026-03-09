Jadwal Buka Puasa Jakarta 10 Maret 2026: Waktu Maghrib & Doa Berbuka

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-20 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 10 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai bersiap menyambut fase akhir bulan suci. Mengetahui waktu Maghrib yang presisi sangat penting untuk menyegerakan berbuka (ta'jil), sebagaimana sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal buka puasa (Maghrib) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 10 Maret 2026.

Jadwal Maghrib Jabodetabek (Selasa, 10 Maret 2026)

Wilayah Waktu Maghrib (WIB) DKI Jakarta 18:11 Kota & Kab. Bogor 18:11 Kota Depok 18:11 Tangerang & Tangsel 18:12 Kota & Kab. Bekasi 18:10

Bacaan Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Berikut adalah bacaan doa buka puasa yang dapat diamalkan oleh umat Muslim:

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 10 Maret 2026: 20 Ramadan 1447

"Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah." Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Dawud)

"Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin." Baca juga : Jadwal Adzan Maghrib Buka Puasa Jakarta 9 Maret 2026 dan Doa Berbuka Shahih Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang." (HR. Bukhari & Muslim)

People Also Ask: Kapan Waktu Terbaik Membaca Doa Buka Puasa?

Banyak umat Muslim sering keliru mengenai waktu melafalkan doa. Menurut para ulama, doa buka puasa sebaiknya dibaca setelah seseorang membatalkan puasanya dengan seteguk air atau kurma. Hal ini didasarkan pada makna doa tersebut (seperti "telah hilang rasa haus") yang merujuk pada kondisi setelah makan atau minum.

Checklist Adab Berbuka Puasa

Menyegerakan berbuka begitu azan Maghrib berkumandang.

Membaca Basmalah sebelum minum atau makan.

Berbuka dengan kurma (disarankan dalam jumlah ganjil) atau air putih.

Membaca doa buka puasa dengan khusyuk.

Tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan agar tetap ringan saat melaksanakan salat Maghrib dan Tarawih.

Demikian informasi jadwal buka puasa Jakarta dan sekitarnya untuk Selasa, 10 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.