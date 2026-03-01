Update Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 2 Maret 2026

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-12 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Senin, 2 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kini berada di fase sepuluh hari kedua. Fase ini dikenal sebagai Ayyamul Maghfirah atau hari-hari penuh ampunan dari Allah SWT.

Ketepatan waktu Imsak menjadi sangat krusial bagi warga Jabodetabek untuk mengakhiri aktivitas sahur sebelum fajar menyingsing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kemenag RI, berikut adalah rincian jadwal lengkap untuk wilayah Jabodetabek pada 2 Maret 2026.

Tabel Jadwal Imsakiyah Jabodetabek (2 Maret 2026)

Wilayah Imsak Subuh Maghrib (Buka) Isya DKI Jakarta 04:33 WIB 04:43 WIB 18:14 WIB 19:24 WIB Kota Bogor 04:33 WIB 04:43 WIB 18:18 WIB 19:25 WIB Kota Depok 04:33 WIB 04:43 WIB 18:14 WIB 19:24 WIB Kota Tangerang 04:34 WIB 04:44 WIB 18:15 WIB 19:25 WIB Kota Bekasi 04:33 WIB 04:43 WIB 18:14 WIB 19:24 WIB

Doa Ramadan Hari ke-12

Pada hari ke-12 ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak permohonan agar dihiasi dengan kesucian diri dan sifat qana'ah (merasa cukup). Berikut bacaannya:

اللَّهُمَّ زَيِّنِّي فِيهِ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ Latin: Allahumma zayyinni fiihi bis sitri wal 'afaf, wasturni fiihi bilibasil qunu'i wal kafaf, wahmilni fiihi 'alal 'adli wal inshaf, wa aaminni fiihi min kulli ma akhafu bi'ishmatika ya 'ishmatal khaifin. Artinya: "Ya Allah, hiasilah aku di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutuplah diriku dengan pakaian qana’ah dan merasa cukup. Bimbinglah aku untuk berlaku adil dan insyaf. Dan amankanlah aku dari segala yang aku takuti dengan penjagaan-Mu, Wahai Penjaga orang-orang yang takut."

Penting bagi masyarakat untuk tetap memantau pengumuman waktu salat setempat melalui masjid terdekat atau aplikasi resmi Kemenag guna memastikan akurasi waktu yang lebih presisi sesuai titik koordinat masing-masing wilayah.