Jadwal Adzan Maghrib Buka Puasa Jakarta 9 Maret 2026 dan Doa Berbuka Shahih

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase krusial di bulan Ramadan 1447 Hijriah, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta kini bersiap menyambut malam-malam penuh ampunan. Berdasarkan kalender hijriah, tanggal 9 Maret 2026 bertepatan dengan 20 Ramadan 1447 H. Ini adalah momen transisi menuju sepuluh malam terakhir yang sangat istimewa.

Mengetahui jadwal adzan Maghrib secara akurat menjadi penting agar kita dapat menjalankan sunnah menyegerakan berbuka puasa (ta’jilul fithri). Berikut adalah rincian jadwal dan panduan doa buka puasa untuk wilayah Jakarta.

Jadwal Salat Jakarta 9 Maret 2026 Ibadah Waktu (WIB) Maghrib (Buka Puasa) 18:12 Isya 19:21

Waktu Maghrib di Jakarta pada pertengahan Maret cenderung stabil. Bagi masyarakat yang berada di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), disarankan untuk memberikan selisih waktu sekitar 1-2 menit sesuai dengan lokasi geografis masing-masing.

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta 5 Maret 2026: Waktu Shalat dan Doa Puasa Lengkap

Doa Buka Puasa yang Shahih

Terdapat dua teks doa yang populer digunakan di Indonesia. Namun, para ulama sering menganjurkan doa yang memiliki riwayat kuat (shahih) untuk dibaca saat membatalkan puasa.

1. Doa Sesuai Sunnah (Riwayat Abu Dawud)

"Dzahaba-zh-zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan, insya Allah."

Baca juga : Jadwal Imsakiyah Jakarta dan Sekitarnya 28 Februari 2028: Waktu Salat & Doa Ramadan

Doa ini dibaca tepat setelah Anda meminum air atau memakan kurma, sebagai bentuk syukur atas hilangnya rasa dahaga secara fisik.

2. Doa yang Populer di Masyarakat

"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

Panduan Sunnah Berbuka Puasa

Selain membaca doa, Rasulullah SAW memberikan teladan agar proses berbuka memberikan keberkahan maksimal bagi tubuh dan jiwa:

Menyegerakan Berbuka: Jangan menunda berbuka jika waktu Maghrib telah tiba.

Jangan menunda berbuka jika waktu Maghrib telah tiba. Berbuka dengan Kurma: Disunnahkan memakan kurma dalam jumlah ganjil (3, 5, atau 7 butir).

Disunnahkan memakan kurma dalam jumlah ganjil (3, 5, atau 7 butir). Air Putih: Jika tidak ada kurma, air putih adalah pembersih terbaik untuk lambung.

Jika tidak ada kurma, air putih adalah pembersih terbaik untuk lambung. Berdoa Sebelum Makan: Waktu menjelang berbuka adalah waktu mustajab di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah SWT.

Persiapan Menuju 10 Malam Terakhir Ramadan

Mengingat 9 Maret 2026 bertepatan dengan malam ke-20 Ramadan, ini adalah alarm bagi umat Muslim untuk mulai meningkatkan kualitas ibadah. Fase ini merupakan persiapan fisik dan mental sebelum memasuki fase Itikaf di masjid untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadr.

People Also Ask (FAQ) Kapan malam Lailatul Qadr 2026 dimulai?

Secara hitungan kalender, malam ganjil terakhir Ramadan 1447 H akan dimulai pada malam ke-21 yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2026 malam. Apakah jadwal Maghrib Jakarta hari ini sama dengan kemarin?

Biasanya terdapat pergeseran sekitar 1 menit setiap beberapa hari tergantung pada posisi matahari.

Kesimpulan

Jadwal adzan Maghrib Jakarta pada 9 Maret 2026 adalah pukul 18:12 WIB. Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan tertib. Jangan lupa untuk mengutamakan doa-doa terbaik saat berbuka, karena itu adalah momen emas dikabulkannya permohonan hamba kepada Sang Pencipta.