Jadwal Imsak Jakarta 5 Maret 2026: Waktu Shalat dan Doa Puasa Lengkap

Memasuki hari ke-15 Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis, 5 Maret 2026, jadwal imsakiyah menjadi panduan penting bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah jadwal lengkap imsak, waktu shalat, hingga berbuka puasa yang disusun berdasarkan data Kementerian Agama RI.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta (5 Maret 2026)

Waktu Ibadah Jam (WIB) Imsak 04:33 Subuh 04:43 Terbit 05:57 Zuhur 12:07 Asar 15:08 Maghrib (Buka Puasa) 18:13 Isya 19:22

Doa Niat Puasa Ramadan

Niat puasa dilakukan pada malam hari atau saat sahur sebelum waktu Subuh tiba:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa

Dibaca sesaat setelah adzan Maghrib berkumandang:

"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang."

Tips Ramadan: Pastikan Anda menjaga hidrasi dengan pola minum 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, dan 2 gelas saat sahur) agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa di cuaca Jakarta yang dinamis.