Jadwal Imsak Jakarta 5 Maret 2026: Waktu Shalat dan Doa Puasa Lengkap

Memasuki hari ke-15 Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis, 5 Maret 2026, jadwal imsakiyah menjadi panduan penting bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah jadwal lengkap imsak, waktu shalat, hingga berbuka puasa yang disusun berdasarkan data Kementerian Agama RI.
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:33
|Subuh
|04:43
|Terbit
|05:57
|Zuhur
|12:07
|Asar
|15:08
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:13
|Isya
|19:22
Niat puasa dilakukan pada malam hari atau saat sahur sebelum waktu Subuh tiba:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."
Dibaca sesaat setelah adzan Maghrib berkumandang:
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang."
