Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Jadwal Imsakiyah Jakarta 4 Maret 2026: Waktu Imsak, Buka Puasa, & Doa

Media Indonesia
03/3/2026 22:00
Jadwal Imsakiyah Jakarta 4 Maret 2026: Waktu Imsak, Buka Puasa, & Doa
Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-14 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Rabu, 4 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah untuk memastikan kelancaran ibadah puasa. Berikut adalah data lengkap waktu imsak, salat, hingga buka puasa.

Jadwal Imsakiyah Jakarta 4 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB)
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
ZUHUR 12:08
ASAR 15:09
MAGHRIB (BUKA PUASA) 18:14
ISYA 19:23

Doa Niat Puasa Ramadan

Niat dilakukan sebelum terbit fajar, biasanya dibaca saat selesai salat Tarawih atau saat sahur:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa

Saat azan Maghrib berkumandang pada pukul 18:14 WIB, disunnahkan membaca doa berikut:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insya Allah.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."

Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan

Tips Puasa Hari Ini:

  • Pastikan konsumsi air putih yang cukup saat sahur untuk mencegah dehidrasi.
  • Konsumsi makanan berserat agar rasa kenyang bertahan lebih lama.
  • Hindari aktivitas fisik berlebih di bawah terik matahari.



Editor : Indrastuti
