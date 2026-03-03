Jadwal Imsakiyah Jakarta 4 Maret 2026: Waktu Imsak, Buka Puasa, & Doa

Headline
Memasuki hari ke-14 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Rabu, 4 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah untuk memastikan kelancaran ibadah puasa. Berikut adalah data lengkap waktu imsak, salat, hingga buka puasa.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:33
|SUBUH
|04:43
|ZUHUR
|12:08
|ASAR
|15:09
|MAGHRIB (BUKA PUASA)
|18:14
|ISYA
|19:23
Niat dilakukan sebelum terbit fajar, biasanya dibaca saat selesai salat Tarawih atau saat sahur:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."
Saat azan Maghrib berkumandang pada pukul 18:14 WIB, disunnahkan membaca doa berikut:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insya Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."
Jadwal yang dirilis pemerintah telah melalui proses perhitungan hisab yang cermat dan disesuaikan dengan kondisi astronomis tiap wilayah.
