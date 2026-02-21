Waktu Adzan Maghrib Samarinda Hari Ini.(Freepik)

BAGI umat muslim yang sedang berpuasa, jadwal adzan Maghrib Samarinda hari ini, Sabtu, 21 Februari 2026, jatuh pada pukul 18:32 WITA. Waktu ini sekaligus menjadi penanda buka puasa hari ini, 3 Ramadan 1447 Hijriah.

Jadwal Lengkap Sholat Samarinda Hari Ini

Ibadah Waktu (WITA) Subuh 05:06 Dzuhur 12:27 Ashar 15:44 Maghrib (Buka Puasa) 18:32 Isya 19:41

Panduan Berbuka Puasa

Sesuai sunnah, umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu adzan Maghrib berkumandang. Untuk wilayah Samarinda, pastikan Anda merujuk pada waktu resmi dari Kementerian Agama RI atau otoritas lokal setempat.

Jam berapa buka puasa di Samarinda hari ini? Buka puasa hari ini pukul 18:32 WITA.

Imsak besok, 22 Februari 2026, jatuh pada pukul 04:56 WITA.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)