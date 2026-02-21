Headline
BAGI umat muslim yang sedang berpuasa, jadwal adzan Maghrib Samarinda hari ini, Sabtu, 21 Februari 2026, jatuh pada pukul 18:32 WITA. Waktu ini sekaligus menjadi penanda buka puasa hari ini, 3 Ramadan 1447 Hijriah.
|Ibadah
|Waktu (WITA)
|Subuh
|05:06
|Dzuhur
|12:27
|Ashar
|15:44
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:32
|Isya
|19:41
Sesuai sunnah, umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu adzan Maghrib berkumandang. Untuk wilayah Samarinda, pastikan Anda merujuk pada waktu resmi dari Kementerian Agama RI atau otoritas lokal setempat.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)
