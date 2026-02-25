Update Jadwal Buka Puasa Jakarta 26 Februari 2026 & Panduan Diet Lambung

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-8 Ramadan 1447 H pada Kamis, 26 Februari 2026, umat Muslim di Jakarta diingatkan untuk tetap menjaga ritme ibadah dan kesehatan fisik. Bagi penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), tantangan utama adalah menjaga agar asam lambung tidak naik selama belasan jam menahan lapar.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta (26 Februari 2026)

Waktu Shalat Waktu (WIB) IMSAK 04:31 SUBUH 04:41 ZUHUR 12:09 ASAR 15:14 MAGRIB (BUKA PUASA) 18:15 ISYA 19:24

Panduan Puasa Aman untuk Penderita GERD

Dokter spesialis penyakit dalam sering menekankan bahwa puasa justru bisa menyembuhkan sakit maag jika pola makannya teratur. Berikut adalah hal-hal yang wajib diperhatikan penderita GERD:

1. Pilih Karbohidrat Kompleks saat Sahur Konsumsi makanan seperti nasi merah, oatmeal, atau roti gandum. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga lambung tidak cepat kosong dan energi bertahan lebih lama. 2. Hindari Tidur Setelah Sahur Ini adalah pantangan terbesar bagi penderita GERD. Gravitasi membantu menjaga makanan tetap di lambung. Jika Anda langsung berbaring, asam lambung akan sangat mudah naik ke esofagus, menyebabkan sensasi terbakar (heartburn). 3. Batasi Makanan Berlemak dan Gorengan Lemak membutuhkan waktu lama untuk dicerna, yang berarti makanan akan tinggal lebih lama di lambung dan merangsang produksi asam lebih banyak. Hindari gorengan berlebih saat berbuka maupun sahur.

Kapan Harus Membatalkan Puasa?

Meskipun ibadah itu penting, kesehatan tetap utama. Segera batalkan puasa jika Anda mengalami gejala berikut:

Nyeri ulu hati yang hebat dan tidak hilang dengan istirahat.

Mual dan muntah terus-menerus.

Keringat dingin dan pusing hebat akibat asam lambung naik.

Pastikan Anda selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai dosis obat penekan asam lambung (seperti PPI atau H2 Blocker) yang biasanya dikonsumsi saat sahur dan sebelum tidur malam selama bulan Ramadan.