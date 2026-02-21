Jadwal Imsakiyah & Shalat Jakarta (22 Februari 2026) dan Tips Jaga Stamina di Hari Ke-4 Puasa

Ilustrasi(Freepik.com)

MEMASUKI hari keempat bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Minggu, 22 Februari 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah agar ibadah puasa berjalan lancar dan tepat waktu.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap imsak, shalat lima waktu, hingga waktu berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya:

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:32 SUBUH 04:42 TERBIT 05:55 DUHA 06:23 ZUHUR 12:10 ASAR 15:18 MAGHRIB (Buka Puasa) 18:17 ISYA 19:27

Penting: Waktu Imsak adalah sepuluh menit sebelum azan Subuh berkumandang sebagai peringatan untuk segera menyelesaikan santap sahur. Gunakan waktu antara Imsak dan Subuh untuk memperbanyak doa atau membaca Al-Qur'an.

Tips Menjaga Kebugaran di Hari Ke-4 Ramadan

Pada hari-hari awal puasa, tubuh biasanya masih melakukan penyesuaian metabolisme. Berikut beberapa tips agar tetap produktif saat bekerja di Jakarta:

Hindari Kafein Berlebih: Saat sahur, batasi konsumsi kopi atau teh yang bersifat diuretik agar cairan tubuh tidak cepat hilang.

Pilih Karbohidrat Kompleks: Konsumsi nasi merah, gandum, atau umbi-umbian saat sahur agar energi dilepaskan secara perlahan sepanjang hari.

Konsumsi nasi merah, gandum, atau umbi-umbian saat sahur agar energi dilepaskan secara perlahan sepanjang hari. Istirahat Cukup: Manfaatkan waktu istirahat Zuhur untuk power nap selama 15-20 menit guna mengembalikan fokus.

Demikian jadwal imsakiyah dan waktu shalat untuk wilayah DKI Jakarta. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026].