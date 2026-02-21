Jadwal Imsakiyah & Shalat Jakarta (22 Februari 2026) dan Tips Jaga Stamina di Hari Ke-4 Puasa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI hari keempat bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Minggu, 22 Februari 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah agar ibadah puasa berjalan lancar dan tepat waktu.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap imsak, shalat lima waktu, hingga waktu berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya:
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:32
|SUBUH
|04:42
|TERBIT
|05:55
|DUHA
|06:23
|ZUHUR
|12:10
|ASAR
|15:18
|MAGHRIB (Buka Puasa)
|18:17
|ISYA
|19:27
Penting: Waktu Imsak adalah sepuluh menit sebelum azan Subuh berkumandang sebagai peringatan untuk segera menyelesaikan santap sahur. Gunakan waktu antara Imsak dan Subuh untuk memperbanyak doa atau membaca Al-Qur'an.
Pada hari-hari awal puasa, tubuh biasanya masih melakukan penyesuaian metabolisme. Berikut beberapa tips agar tetap produktif saat bekerja di Jakarta:
Demikian jadwal imsakiyah dan waktu shalat untuk wilayah DKI Jakarta. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved