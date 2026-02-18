Jadwal Imsakiyah Jakarta 2026: Panduan Ibadah Ramadan 1447 H Lengkap

Ilustrasi(Freepik.com)

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah merilis jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta. Jadwal ini menjadi acuan utama bagi umat Muslim dalam menentukan batas waktu sahur (Imsak) dan waktu berbuka puasa (Maghrib).

Berikut adalah jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Data ini merujuk pada rilis resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI untuk periode 19 Februari hingga 20 Maret 2026.

Hari, Tanggal IMSAK SUBUH DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA Kamis, 19/02/2026 04:31 04:41 06:22 12:10 15:20 18:18 19:28 Jumat, 20/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:19 18:18 19:28 Sabtu, 21/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:19 18:17 19:27 Minggu, 22/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:18 18:17 19:27 Senin, 23/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:17 18:17 19:26 Selasa, 24/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:16 18:17 19:26 Rabu, 25/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:15 18:16 19:26 Kamis, 26/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:15 18:16 19:25 Jumat, 27/02/2026 04:33 04:43 06:23 12:09 15:14 18:16 19:25 Sabtu, 28/02/2026 04:33 04:43 06:23 12:09 15:13 18:15 19:24 Minggu, 01/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:09 15:12 18:15 19:24 Senin, 02/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:11 18:14 19:24 Selasa, 03/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:10 18:14 19:23 Rabu, 04/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:09 18:14 19:23 Kamis, 05/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:08 18:13 19:22 Jumat, 06/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:08 18:13 19:22 Sabtu, 07/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21 Minggu, 08/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21 Senin, 09/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:10 18:12 19:20 Selasa, 10/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:10 18:11 19:20 Rabu, 11/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:10 18:11 19:19 Kamis, 12/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:11 18:10 19:19 Jumat, 13/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:11 18:10 19:18 Sabtu, 14/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:11 18:09 19:18 Minggu, 15/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17 Senin, 16/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17 Selasa, 17/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:05 15:12 18:08 19:16 Rabu, 18/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:12 18:08 19:16 Kamis, 19/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:13 18:07 19:16 Jumat, 20/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:13 18:07 19:15

Panduan Sholat Rawatib di Bulan Ramadan

Menjalankan ibadah puasa akan semakin sempurna dengan menambah amalan sunnah, salah satunya adalah sholat rawatib. Berikut adalah panduan waktu pelaksanaannya untuk wilayah Jakarta berdasarkan jadwal Bimas Islam:

Qobliyah Subuh: 2 rakaat sebelum sholat Subuh (pukul 04:41 WIB).

2 rakaat sebelum sholat Subuh (pukul 04:41 WIB). Rawatib Zuhur: 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat Zuhur (pukul 12:10 WIB).

4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat Zuhur (pukul 12:10 WIB). Ba'diyyah Maghrib: 2 rakaat segera setelah berbuka dan sholat Maghrib (pukul 18:18 WIB).

2 rakaat segera setelah berbuka dan sholat Maghrib (pukul 18:18 WIB). Ba'diyyah Isya: 2 rakaat setelah sholat Isya (pukul 19:28 WIB) sebagai pelengkap sebelum sholat Tarawih.

Tips Menjalankan Ibadah Puasa di Jakarta

Mengingat cuaca Jakarta yang cukup dinamis, berikut beberapa tips agar ibadah tetap optimal:

Cukupi Hidrasi: Minum air putih minimal 8 gelas antara waktu berbuka hingga sahur.

Minum air putih minimal 8 gelas antara waktu berbuka hingga sahur. Sholat Rawatib: Gunakan waktu luang sebelum Zuhur (Qobliyah) dan sesudah Maghrib (Ba'diyyah) untuk menambah pahala.

Gunakan waktu luang sebelum Zuhur (Qobliyah) dan sesudah Maghrib (Ba'diyyah) untuk menambah pahala. Pantau Waktu Duha: Sholat Duha dapat dilakukan mulai pukul 06:21 WIB untuk membuka pintu rezeki di pagi hari.