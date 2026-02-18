Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsakiyah Jakarta 2026: Panduan Ibadah Ramadan 1447 H Lengkap

Media Indonesia
18/2/2026 13:25
Jadwal Imsakiyah Jakarta 2026: Panduan Ibadah Ramadan 1447 H Lengkap
Ilustrasi(Freepik.com)

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah merilis jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta. Jadwal ini menjadi acuan utama bagi umat Muslim dalam menentukan batas waktu sahur (Imsak) dan waktu berbuka puasa (Maghrib).

Berikut adalah jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Data ini merujuk pada rilis resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI untuk periode 19 Februari hingga 20 Maret 2026.

Hari, Tanggal IMSAK SUBUH DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
Kamis, 19/02/2026 04:31 04:41 06:22 12:10 15:20 18:18 19:28
Jumat, 20/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:19 18:18 19:28
Sabtu, 21/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:19 18:17 19:27
Minggu, 22/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:18 18:17 19:27
Senin, 23/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:10 15:17 18:17 19:26
Selasa, 24/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:16 18:17 19:26
Rabu, 25/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:15 18:16 19:26
Kamis, 26/02/2026 04:32 04:42 06:23 12:09 15:15 18:16 19:25
Jumat, 27/02/2026 04:33 04:43 06:23 12:09 15:14 18:16 19:25
Sabtu, 28/02/2026 04:33 04:43 06:23 12:09 15:13 18:15 19:24
Minggu, 01/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:09 15:12 18:15 19:24
Senin, 02/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:11 18:14 19:24
Selasa, 03/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:10 18:14 19:23
Rabu, 04/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:09 18:14 19:23
Kamis, 05/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:08 15:08 18:13 19:22
Jumat, 06/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:08 18:13 19:22
Sabtu, 07/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21
Minggu, 08/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:09 18:12 19:21
Senin, 09/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:07 15:10 18:12 19:20
Selasa, 10/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:10 18:11 19:20
Rabu, 11/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:10 18:11 19:19
Kamis, 12/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:11 18:10 19:19
Jumat, 13/03/2026 04:33 04:43 06:22 12:06 15:11 18:10 19:18
Sabtu, 14/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:11 18:09 19:18
Minggu, 15/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17
Senin, 16/03/2026 04:33 04:43 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17
Selasa, 17/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:05 15:12 18:08 19:16
Rabu, 18/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:12 18:08 19:16
Kamis, 19/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:13 18:07 19:16
Jumat, 20/03/2026 04:32 04:42 06:21 12:04 15:13 18:07 19:15

 

 

Panduan Sholat Rawatib di Bulan Ramadan

Menjalankan ibadah puasa akan semakin sempurna dengan menambah amalan sunnah, salah satunya adalah sholat rawatib. Berikut adalah panduan waktu pelaksanaannya untuk wilayah Jakarta berdasarkan jadwal Bimas Islam:

  • Qobliyah Subuh: 2 rakaat sebelum sholat Subuh (pukul 04:41 WIB).
  • Rawatib Zuhur: 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat Zuhur (pukul 12:10 WIB).
  • Ba'diyyah Maghrib: 2 rakaat segera setelah berbuka dan sholat Maghrib (pukul 18:18 WIB).
  • Ba'diyyah Isya: 2 rakaat setelah sholat Isya (pukul 19:28 WIB) sebagai pelengkap sebelum sholat Tarawih.

Tips Menjalankan Ibadah Puasa di Jakarta

Mengingat cuaca Jakarta yang cukup dinamis, berikut beberapa tips agar ibadah tetap optimal:

  • Cukupi Hidrasi: Minum air putih minimal 8 gelas antara waktu berbuka hingga sahur.
  • Sholat Rawatib: Gunakan waktu luang sebelum Zuhur (Qobliyah) dan sesudah Maghrib (Ba'diyyah) untuk menambah pahala.
  • Pantau Waktu Duha: Sholat Duha dapat dilakukan mulai pukul 06:21 WIB untuk membuka pintu rezeki di pagi hari.
Disclaimer: Jadwal ini merujuk pada data Bimas Islam Kemenag RI untuk titik koordinat DKI Jakarta. Untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, silakan sesuaikan dengan selisih waktu 1-2 menit. Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026, Cek detail waktu salat kota Surabaya di https://mediaindonesia.com/nusantara/861341/ramadan-imsakiyah-surabaya-2026.  Cek Jadwal Imsakiyah 2026 Lewat HP dengan cara berikut https://mediaindonesia.com/humaniora/861424/cara-cek-jadwal-imsakiyah-2026-lewat-hp-aplikasi--website-kemenag



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved