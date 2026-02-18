Jadwal Imsakiyah Jakarta 2026: Panduan Ibadah Ramadan 1447 H Lengkap

Headline
Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah merilis jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta. Jadwal ini menjadi acuan utama bagi umat Muslim dalam menentukan batas waktu sahur (Imsak) dan waktu berbuka puasa (Maghrib).
Berikut adalah jadwal resmi Imsakiyah Ramadan 1447 H untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Data ini merujuk pada rilis resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI untuk periode 19 Februari hingga 20 Maret 2026.
|Hari, Tanggal
|IMSAK
|SUBUH
|DUHA
|ZUHUR
|ASAR
|MAGRIB
|ISYA
|Kamis, 19/02/2026
|04:31
|04:41
|06:22
|12:10
|15:20
|18:18
|19:28
|Jumat, 20/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:10
|15:19
|18:18
|19:28
|Sabtu, 21/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:10
|15:19
|18:17
|19:27
|Minggu, 22/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:10
|15:18
|18:17
|19:27
|Senin, 23/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:10
|15:17
|18:17
|19:26
|Selasa, 24/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:09
|15:16
|18:17
|19:26
|Rabu, 25/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:09
|15:15
|18:16
|19:26
|Kamis, 26/02/2026
|04:32
|04:42
|06:23
|12:09
|15:15
|18:16
|19:25
|Jumat, 27/02/2026
|04:33
|04:43
|06:23
|12:09
|15:14
|18:16
|19:25
|Sabtu, 28/02/2026
|04:33
|04:43
|06:23
|12:09
|15:13
|18:15
|19:24
|Minggu, 01/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:09
|15:12
|18:15
|19:24
|Senin, 02/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:08
|15:11
|18:14
|19:24
|Selasa, 03/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:08
|15:10
|18:14
|19:23
|Rabu, 04/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:08
|15:09
|18:14
|19:23
|Kamis, 05/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:08
|15:08
|18:13
|19:22
|Jumat, 06/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:07
|15:08
|18:13
|19:22
|Sabtu, 07/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:07
|15:09
|18:12
|19:21
|Minggu, 08/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:07
|15:09
|18:12
|19:21
|Senin, 09/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:07
|15:10
|18:12
|19:20
|Selasa, 10/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:06
|15:10
|18:11
|19:20
|Rabu, 11/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:06
|15:10
|18:11
|19:19
|Kamis, 12/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:06
|15:11
|18:10
|19:19
|Jumat, 13/03/2026
|04:33
|04:43
|06:22
|12:06
|15:11
|18:10
|19:18
|Sabtu, 14/03/2026
|04:33
|04:43
|06:21
|12:05
|15:11
|18:09
|19:18
|Minggu, 15/03/2026
|04:33
|04:43
|06:21
|12:05
|15:12
|18:09
|19:17
|Senin, 16/03/2026
|04:33
|04:43
|06:21
|12:05
|15:12
|18:09
|19:17
|Selasa, 17/03/2026
|04:32
|04:42
|06:21
|12:05
|15:12
|18:08
|19:16
|Rabu, 18/03/2026
|04:32
|04:42
|06:21
|12:04
|15:12
|18:08
|19:16
|Kamis, 19/03/2026
|04:32
|04:42
|06:21
|12:04
|15:13
|18:07
|19:16
|Jumat, 20/03/2026
|04:32
|04:42
|06:21
|12:04
|15:13
|18:07
|19:15
Menjalankan ibadah puasa akan semakin sempurna dengan menambah amalan sunnah, salah satunya adalah sholat rawatib. Berikut adalah panduan waktu pelaksanaannya untuk wilayah Jakarta berdasarkan jadwal Bimas Islam:
Mengingat cuaca Jakarta yang cukup dinamis, berikut beberapa tips agar ibadah tetap optimal:
