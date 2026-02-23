Jadwal Imsakiyah Jakarta 24 Februari 2026 dan Tips Puasa Sehat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari ke-6 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 24 Februari 2026, warga DKI Jakarta perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah terbaru untuk memastikan ibadah tetap tepat waktu. Ketepatan waktu imsak dan berbuka menjadi sangat krusial di tengah ritme kota Jakarta yang cepat.
Berikut adalah jadwal lengkap waktu imsak, salat, hingga buka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya:
|Waktu
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:32
|Subuh
|04:42
|Zuhur
|12:10
|Asar
|15:18
|Magrib (Buka Puasa)
|18:17
|Isya
|19:27
1. Jam berapa buka puasa Jakarta hari ini?
Untuk hari Selasa, 24 Februari 2026, waktu buka puasa di Jakarta jatuh pada pukul 18:17 WIB.
2. Kapan waktu imsak Jakarta besok pagi?
Waktu imsak untuk wilayah Jakarta pada 24 Februari 2026 adalah pukul 04:32 WIB.
3. Apa menu sahur yang baik agar tidak cepat lapar?
Menu dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, atau roti gandum, ditambah dengan protein dari telur atau ikan sangat disarankan.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan
Jadwal buka puasa Medan hari ini Senin, 23 Februari 2026. Cek waktu Azan Magrib 18:43 WIB & Imsakiyah 5 Ramadan 1447 H resmi dari Bimas Islam Kemenag RI.
Jadwal buka puasa Medan hari ini Minggu 22 Februari 2026. Cek waktu Azan Magrib 18:43 WIB & Imsakiyah 4 Ramadan 1447 H resmi dari Bimas Islam Kemenag RI.
Jadwal buka puasa Medan hari ini 21 Februari 2026. Cek waktu Azan Magrib 18:43 WIB & Imsakiyah 3 Ramadan 1447 H resmi dari Bimas Islam Kemenag RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved