Jadwal Imsakiyah Jakarta 24 Februari 2026 dan Tips Puasa Sehat

Memasuki hari ke-6 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 24 Februari 2026, warga DKI Jakarta perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah terbaru untuk memastikan ibadah tetap tepat waktu. Ketepatan waktu imsak dan berbuka menjadi sangat krusial di tengah ritme kota Jakarta yang cepat.

Jadwal Imsakiyah Jakarta Besok, 24 Februari 2026

Berikut adalah jadwal lengkap waktu imsak, salat, hingga buka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya:

Waktu Jam (WIB) Imsak 04:32 Subuh 04:42 Zuhur 12:10 Asar 15:18 Magrib (Buka Puasa) 18:17 Isya 19:27

Tips Puasa Sehat: Tetap Bugar di Kantor Pola Makan Sahur: Hindari makanan terlalu asin karena memicu rasa haus lebih cepat. Perbanyak protein dan serat.

Hindari makanan terlalu asin karena memicu rasa haus lebih cepat. Perbanyak protein dan serat. Manajemen Kafein: Batasi konsumsi kopi saat sahur. Sifat diuretik pada kafein dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan.

Batasi konsumsi kopi saat sahur. Sifat diuretik pada kafein dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Olahraga Ringan: Lakukan peregangan singkat atau jalan kaki santai 30 menit sebelum berbuka puasa untuk menjaga sirkulasi darah.

Lakukan peregangan singkat atau jalan kaki santai 30 menit sebelum berbuka puasa untuk menjaga sirkulasi darah. Istirahat Cukup: Usahakan tidur lebih awal setelah salat Tarawih untuk mengganti waktu tidur yang terpakai saat sahur.

People Also Ask (FAQ)

1. Jam berapa buka puasa Jakarta hari ini?

Untuk hari Selasa, 24 Februari 2026, waktu buka puasa di Jakarta jatuh pada pukul 18:17 WIB.

2. Kapan waktu imsak Jakarta besok pagi?

Waktu imsak untuk wilayah Jakarta pada 24 Februari 2026 adalah pukul 04:32 WIB.

3. Apa menu sahur yang baik agar tidak cepat lapar?

Menu dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, atau roti gandum, ditambah dengan protein dari telur atau ikan sangat disarankan.

