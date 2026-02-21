Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI hari ketiga bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal ibadah yang akurat. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah panduan waktu shalat dan berbuka puasa untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 21 Februari 2026.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:13 WIB
|Subuh
|05:23 WIB
|Zuhur
|12:42 WIB
|Asar
|16:00 WIB
|MAGRIB (Buka Puasa)
|18:43 WIB
|Isya
|19:52 WIB
Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya, azan Magrib hari ini berkumandang pada pukul 18:43 WIB. Waktu ini menjadi penanda resmi untuk membatalkan puasa hari ketiga Ramadan 1447 H.
Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, berikut adalah doa berbuka puasa yang dianjurkan:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah menetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Daud)
Mengingat Mata Uang Rupiah yang stabil mempengaruhi harga kebutuhan pokok, warga Medan tetap disarankan untuk berbuka secara tidak berlebihan. Mulailah dengan asupan cairan yang cukup dan makanan manis alami seperti kurma sebelum menyantap hidangan utama setelah salat Magrib.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Cek jadwal Imsakiyah Jakarta 24 Februari 2026 (6 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal salat, waktu buka puasa, dan tips puasa sehat agar tetap fit.
Jadwal buka puasa Medan hari ini Senin, 23 Februari 2026. Cek waktu Azan Magrib 18:43 WIB & Imsakiyah 5 Ramadan 1447 H resmi dari Bimas Islam Kemenag RI.
Jadwal buka puasa Medan hari ini Minggu 22 Februari 2026. Cek waktu Azan Magrib 18:43 WIB & Imsakiyah 4 Ramadan 1447 H resmi dari Bimas Islam Kemenag RI.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved