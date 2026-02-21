Jadwal Buka Puasa Medan Hari Ini.(Freepik)

MEMASUKI hari ketiga bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal ibadah yang akurat. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah panduan waktu shalat dan berbuka puasa untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Tabel Imsakiyah & Buka Puasa Hari Ini Medan

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:13 WIB Subuh 05:23 WIB Zuhur 12:42 WIB Asar 16:00 WIB MAGRIB (Buka Puasa) 18:43 WIB Isya 19:52 WIB

Buka Puasa Hari Ini Medan dan Sekitarnya

Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya, azan Magrib hari ini berkumandang pada pukul 18:43 WIB. Waktu ini menjadi penanda resmi untuk membatalkan puasa hari ketiga Ramadan 1447 H.

Doa Buka Puasa yang Shahih

Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, berikut adalah doa berbuka puasa yang dianjurkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah menetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Daud)

Tips Berbuka Sehat

Mengingat Mata Uang Rupiah yang stabil mempengaruhi harga kebutuhan pokok, warga Medan tetap disarankan untuk berbuka secara tidak berlebihan. Mulailah dengan asupan cairan yang cukup dan makanan manis alami seperti kurma sebelum menyantap hidangan utama setelah salat Magrib.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)