Hotel Ciputra Jakarta Berbagi Kebahagiaan Ramadan bersama dengan Yayasan Pelopor Kepedulian

Hotel Ciputra Jakarta menggelar kegiatan CSR Ramadan bersama anak-anak Yayasan Pelopor Kepedulian dengan fashion show, marawis, ceramah, dan buka puasa bersama.(Hotel Ciputra Jakarta)

BULAN suci Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan sekaligus menebarkan kepedulian kepada sesama. Dalam semangat berbagi tersebut, Hotel Ciputra Jakarta menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama anak-anak dari Yayasan Pelopor Kepedulian pada 11 Maret 2026 di Dian 1 Ballroom, Lantai 6, Hotel Ciputra Jakarta.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan kompetisi fashion show yang menampilkan 20 kreasi busana muslim yang diciptakan oleh anak-anak dari Yayasan Pelopor Kepedulian. Kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi puzzle untuk anak-anak tingkat menengah pertama.

Untuk menambah kemeriahan suasana Ramadan, Yayasan Pelopor Kepedulian juga mempersembahkan penampilan marawis yang dibawakan oleh anak-anak yatim, yang kemudian dilanjutkan dengan ceramah dari ustadz. Untuk melatih fokus dan pemahaman anak-anak, Hotel Ciputra Jakarta juga mengadakan kuis berdasarkan materi ceramah dengan hadiah menarik yang semakin meningkatkan antusiasme anak-anak dari Yayasan Pelopor Kepedulian.

Baca juga : Buka Bersama dengan Ramadan Fusion Feast di Hotel Ciputra Jakarta

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, para staf hotel bersama anak-anak dari Yayasan Pelopor Kepedulian melaksanakan kegiatan berbuka puasa bersama. Pada kesempatan tersebut, Hotel Ciputra Jakarta juga memberikan dukungan berupa donasi dan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim, piatu, dan dhuafa dari Yayasan Pelopor Kepedulian.

“Kami sangat berterima kasih kepada Hotel Ciputra Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk mengadakan kegiatan bersama Yayasan Pelopor Kepedulian. Anak-anak sangat senang dapat menghabiskan momen Ramadan bersama Hotel Ciputra Jakarta. Kiranya kebersamaan yang terjalin pada kegiatan ini dapat menjadi kenangan indah sekaligus motivasi bagi anak-anak untuk terus meraih masa depan yang lebih baik.” ungkap perwakilan Yayasan Pelopor Kepedulian.

“Setiap tahunnya, Hotel Ciputra Jakarta berkomitmen untuk terus berbagi dengan sesama serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami sangat senang dapat menghabiskan waktu bersama anak-anak yatim karena energi positif dan antusiasme yang mereka berikan menjadi pelajaran bagi seluruh staf hotel untuk selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi kehidupan.” ungkap Michael Perdikaris, General Manager Hotel Ciputra Jakarta.

Baca juga : Ramadan Jadi Momentum Perkuat Peran Pemuda dalam Kehidupan Kebangsaan

Hotel Ciputra Jakarta merupakan salah satu hotel yang terdekat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan telah menerima penghargaan untuk kategori Hotel Bintang 4 di acara Jakarta Tourism Award 2022 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam ajang penganugerahan Adikarya Wisata 2022, Jakarta Tourism Award (JTA). Selain itu, kami memiliki sertifikasi EarthCheck dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

The Gallery Restaurant menyajikan berbagai hidangan prasmanan dan menu a La Carte International mulai dari makan pagi, siang dan malam serta pilihan pastry dan kue yang tersedia sepanjang hari. Hotel Ciputra Jakarta juga memiliki akses langsung ke Mal Ciputra, yaitu salah satu pusat bisnis dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dengan berbagai toko eksklusif, tempat bersantap, bank dan ATM serta bioskop. Hotel Ciputra Jakarta adalah milik Grup Ciputra dan dikelola oleh Swiss-Belhotel International.

Untuk informasi lebih lanjut dan promo lainnya di Hotel Ciputra Jakarta ikuti akun media sosial Instagram @hotelciputrajkt atau kunjungi website resmi di www.swiss-belhotel.com

SBEC Loyalty Programme: Nikmati diskon 10%-35% untuk pemesanan kamar, makanan, dan layanan lainnya di 150+ hotel di seluruh dunia dengan menjadi anggota SBEC. Daftar GRATIS sekarang di https://sbec.swiss-belhotel.com/register