Buka Bersama dengan Ramadan Fusion Feast di Hotel Ciputra Jakarta

TIDAK terasa waktu berjalan begitu cepat, dan kini kita kembali memasuki bulan suci Ramadan 2026. Dalam menyambut momen penuh berkah ini, Hotel Ciputra Jakarta menghadirkan buka puasa istimewa bertajuk Ramadan Fusion Feast. All you can eat ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai dari 19 Februari hingga 19 Maret 2026.
Tahun ini, Ramadan Fusion Feast hadir dengan konsep yang semakin spesial. Tim kuliner Hotel Ciputra Jakarta telah menyiapkan rangkaian menu pilihan yang dikurasi secara khusus, memadukan cita rasa autentik dan modern.
Para tamu dapat menikmati beragam hidangan khas Nusantara, Timur Tengah, Arab, Western, lengkap dengan aneka dessert manis yang menggugah selera. Seluruh sajian dipersiapkan dengan bahan berkualitas terbaik serta mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi.
Pengalaman berbuka puasa Ramadan Fusion Feast dapat dinikmati dengan harga Rp278.000 net per orang, dilengkapi dengan penawaran menarik promo beli 8 gratis 10 dan diskon spesial 15% untuk member SBEC dan bank partners, yang sangat ideal untuk berbuka bersama keluarga besar, rekan kerja, maupun acara kantor.
Tidak hanya itu, Hotel Ciputra Jakarta juga menghadirkan Serenity Ramadan Package, paket staycation lengkap dengan sahoor bersama, seharga Rp920.000 net untuk 2 orang.
Ramadan Fusion Feast dapat dinikmati setiap hari di The Gallery Restaurant, Hotel Ciputra Jakarta, mulai pukul 17.30 hingga 20.30 WIB.
Tidak hanya itu, para tamu juga berkesempatan mengikuti program Jumat Berkah, ketika Hotel Ciputra Jakarta akan membagikan berbagai hadiah menarik yang diundi setiap hari Jumat dan disiarkan secara live melalui Instagram @hotelciputrajkt.
Selain itu, Hotel Ciputra Jakarta juga menghadirkan Hampers Ramadan. Tersedia dua pilihan hampers, yaitu Ramadan Kareem seharga Rp1.150.000 dengan isian 9 item yang terdiri dari 4 kue kering, 1 Chocolate Kurma, 1 Chiffon, 1 Chocolate Dubai, dan 1 Grissini Matcha.
Ramadan Blessing seharga Rp420.000 dengan isian 3 item terdiri dari 2 kue kering dan 1 Chocolate Kurma.
Untuk pemesanan hampers, dapat dilakukan 2 hari sebelumnya dengan menghubungi nomor 08-111-300-8000.
“Melalui Ramadan Fusion Feast, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pengalaman berbuka puasa. Kami berharap setiap tamu dapat merasakan kehangatan kebersamaan dengan kualitas rasa dan pelayanan terbaik, serta pelayanan terbaik yang menjadi ciri khas Hotel Ciputra Jakarta. Ramadan adalah momen yang tepat untuk berbagi dan mempererat hubungan, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari momen istimewa tersebut. ”tegas General Manager Hotel Ciputra Jakarta Michael Perdikaris. (RO/Z-1)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
BRImo menghadirkan promo Ramadan cashback 40% melalui pembayaran QRIS di merchant Kenangan Brands seperti Kopi Kenangan, Chigo, dan Satu Kenangan hingga 31 Maret 2026.
Memasukkan makanan tinggi lemak secara tiba-tiba, seperti mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa, memaksa sistem pencernaan bekerja ekstra keras seketika.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
