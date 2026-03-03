Iftar Unik di Lorin Solo Hotel, Perpaduan Kuliner Tiongkok dan Timur Tengah Hadirkan Pengalaman Baru

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PERPADUAN budaya Tiongkok dan Timur Tengah menjadi konsep utama sajian iftar di Lorin Solo Hotel tahun ini. Mengusung tema The Imperial of Silk Road – A Spice Journey of Cantonese Meets Middle East Iftar Buffet, hotel tersebut menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda bagi para tamu di Sasono Bujono Restaurant. Beragam hidangan khas Tiongkok dipadukan dengan menu autentik Timur Tengah, yang disajikan secara bergantian setiap hari untuk memberikan variasi rasa dan pengalaman kuliner yang lebih kaya.
Sebut saja, dimsum, siomay, hakau, dan chicken feet berdampingan dengan cheese quesadillas dan chicken salad pita pocket di appetizer section. Kemudian, wonton soup berjejeran dengan Turkish Fasulye Soup di soup stall. Tidak ketinggalan ummali, chinese egg tart, tahok, dan assorted date fruit berkumpul menjadi satu di dessert section.
"Dan tentu saja di Middle East Fest Cantonese Stall ada Cantonese Noodles, Peking Duck and Chicken, bersama dengan Lamb Kofta. Menu-menu yang wajib dinikmati oleh para tamu iftar," ungkap Food and Beverage Manager Lorin Solo Hotel, Alfan Sugiro.
Unik, jadi satu kata yang mampu menggambarkan menu iftar di Lorin Solo Hotel tahun ini. Sesuai temanya, konsep iftar kali ini ingin mempertemukan menu masakan Tiongkok dengan menu masakan Timur Tengah.
"Silk Road atau Jalur Sutra ini kan pada masanya menghubungkan peradaban Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Dengan adanya Jalur Sutra ini terjadilah pertukaran budaya, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pertukaran budaya inilah yang ingin kami bawa melalui menu-menu masakan yang disajikan saat iftar di Lorin Solo Hotel," bebernya.
Bergeser ke Syariah Hotel Solo, Mukbusyah - Makan Buka Puasa Sepuasnya di Syariah tahun ini mengusung tema Discovery of Nusantara. Di sini, para tamu iftar akan merasakan nuansa budaya Tanah Air yang sangat kental. Setiap hari, menu-menu yang disajikan tematik berdasarkan kota-kota kuliner di Indonesia.
"Misalnya, di hari Minggu, menu tematiknya adalah Discovery of Cirebon. Nah, menu-menu yang disajikan adalah masakan khas Cirebon. Seperti Nasi Lengko, Nasi Jamblang, Tahu Gejrot, Mie Koclok, Pedesan Entog, dan Es Cuing. Jadi tamu benar-benar bisa menemukan menu-menu khas Cirebon saat iftar di sini," jelas Executive Chef Lorin Group Solo, Yoga Andrian.
Chef Yoga menyebut tamu iftar bisa memilih ingin mengeksplorasi menu masakan khas Indonesia lainnya. Yakni menu Jakarta di hari Senin, menu Sumatera Barat di hari Selasa, menu Bogor di hari Rabu, menu Yogyakarta di hari Kamis, menu Surabaya di hari Jumat, dan menu Bandung di hari Sabtu.
Marcomm Lorin Group Solo, Septina Fadia Putri menambahkan tamu iftar baik di Lorin Solo Hotel maupun Syariah Hotel Solo berkesempatan mendapatkan grandprize umrah untuk 1 (satu) orang yang beruntung.
"Tahun lalu, grandprize umrah ini hanya untuk iftar di Lorin Solo Hotel. Nah, tahun ini, tamu iftar di Syariah Hotel Solo juga bisa berkesempatan mendapatkan hadiah ini. Ketentuannya, kupon berlaku hanya untuk 1 (satu) orang dan tidak ada minimum reservasi untuk bisa tercatat sebagai peserta undian umrah ini," pungkasnya. (*)
DUEL dua klub Persiku Kudus vs Persela Lamongan pada laga lanjutan Liga Championship 2025/2026 akan berlangsung di Stadion Sriwedari Solo Sabtu (21/2) malam
Sejumlah pejabat dan tokoh Solo menyempatkan hadir dan ikut membagikan tradisi bubur samin yang diselenggarakan setiap Ramadan.
Viral aksi pemuda di depan rumah Jokowi Solo yang menyebutnya 'Tembok Ratapan'. Simak analisis fenomena satir ini dan dampaknya di Google Maps.
BANK Indonesia Solo sediakan uang baru untuk menyambut Lebaran 2026 sebanyak Rp4,59 triliun, yang layanan pelaksanaan penukaran untuk masyarakat, akan dimulai 23 Februari-13 Maret 2026.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
