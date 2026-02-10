Rona Rasa Ramadan, Sensasi Buka Puasa Spesial di Grand Mercure Solo Baru

Headline
BULAN Ramadan lekat dengan tradisi berbuka puasa bersama keluarga, rekan, dan komunitas. Setiap tahunnya, masyarakat, khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya, mencari pilihan tempat berbuka yang nyaman dengan ragam sajian. Menjawab kebutuhan tersebut, Grand Mercure Solo Baru menghadirkan program buka puasa Ramadan bertajuk Rona Rasa Ramadan yang berlokasi di Crystal Sapphire Restaurant, lantai 2.
Program buka puasa Rona Rasa Ramadan ditawarkan dengan harga Rp208.000 net per pax, dengan promo Buy 1 Get 1 (kuota terbatas). Khusus minggu pertama Ramadan, Grand Mercure Solo Baru memberikan harga spesial Rp150.000 net per pax, menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat yang mencari rekomendasi buka puasa di Solo dan Solo Baru.
Beragam menu berbuka disajikan secara bergantian, menghadirkan pilihan hidangan tradisional Indonesia, takjil khas Ramadan, hingga menu bercita rasa Timur Tengah yang autentik. Konsep ini dirancang untuk membawa tamu menikmati perjalanan rasa lintas budaya dalam satu waktu berbuka.
“Melalui Rona Rasa Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya berfokus pada hidangan, tetapi juga suasana dan makna. Tahun ini venue kami di resto, hal ini supaya tamu juga dapat menikmati view senja yang berada di restaurant. Kami mengajak para tamu untuk menikmati Ramadan dengan lebih tenang, hangat, dan penuh kebersamaan,” ujar Arief Maulana selaku General Manager.
Suasana Ramadan semakin terasa dengan kehadiran tari sufi yang sarat makna spiritual, live music bernuansa Arabian, serta berbagai voucher menarik yang dibagikan kepada tamu selama periode Ramadan. Seluruh rangkaian ini dihadirkan untuk menciptakan pengalaman berbuka puasa yang lebih berkesan.
Untuk informasi promo atau lainnya, silakan dapat menghubungi +62 896-4712-3123 atau mengikuti Instagram resmi @grandmercuresolobaru. (RO/Z-2)
