Harmony of Nusantara, Sajian Iftar Ramadan dengan Cita Rasa Indonesia di The Sunan Hotel Solo

The Sunan Hotel Solo menghadirkan program buka puasa Ramadan “Harmony of Nusantara” dengan konsep all you can eat(The Sunan Hotel Solo)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, The Sunan Hotel Solo kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa spesial melalui program “Harmony of Nusantara”, berupa sajian Iftar All You Can Eat Buffet yang disajikan di Narendra Restaurant.

Keslistimewaan dari buka puasa kali ini, akan menghadirkan live cooking kambing guling setiap hari, yang disajikan hangat langsung sehingga Aroma dan proses pemanggangan yang menggugah selera ini menjadi salah satu signature experience yang melengkapi momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Suasana berbuka puasa semakin semarak dengan Ramadhan Live Music, games menarik dan tersedianya masjid didalam area hotel.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan, "Melalui Harmony of Nusantara, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan selera, tetapi juga merepresentasikan kekayaan budaya kuliner Indonesia. Variasi menu yang berbeda setiap hari serta live cooking kambing guling kami hadirkan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pengalaman Ramadan yang istimewa, hangat, dan penuh kebersamaan bagi seluruh tamu,” ujarnya.

Program Harmony of Nusantara dapat dinikmati dengan harga Rp188.000 nett/pax, serta penawaran diskon 15% khusus pada periode 19–21 Februari 2026. Untuk pemesanan bisa ke 0811 3981 0888 atau IG @thesunanhotel