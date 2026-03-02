Waktu Azan Maghrib Hari Ini di Medan Selasa 24 Februari 2026 & Jadwal Buka Puasa Kemenag

Headline
JADWAL azan maghrib hari ini di wilayah Kota Medan dan sekitarnya menjadi informasi yang paling dicari oleh umat Muslim pada Selasa, 24 Februari 2026. Mengetahui waktu buka puasa hari ini secara akurat sangat penting agar ibadah puasa berjalan dengan sempurna sesuai tuntunan syariat.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal salat dan waktu buka puasa medan untuk hari ini, Selasa (24/2):
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.12 WIB
|Subuh
|05.22 WIB
|Zuhur
|12.42 WIB
|Asar
|15.59 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.43 WIB
|Isya
|19.52 WIB
Ketepatan waktu azan maghrib di Medan hari ini menandai berakhirnya waktu puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, memantau jadwal buka puasa sangat membantu dalam mempersiapkan diri, baik itu mencari takjil maupun menuju masjid terdekat.
Kementerian Agama melalui Binmas Islam selalu memperbarui data jadwal salat setiap harinya untuk memastikan akurasi waktu ibadah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Medan. Pastikan Anda menyegerakan buka puasa segera setelah mendengar kumandang azan maghrib hari ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Demikian informasi mengenai jadwal buka puasa medan hari ini, Selasa 24 Februari 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
