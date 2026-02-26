Ilustrasi(ROOMS INC D’Botanica Bandung)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Spoonful All Day Dining yang berlokasi di ROOMS INC D’Botanica Bandung menghadirkan rangkaian program Ramadan bertajuk “A Wishful Ramadan”. Program ini menghadirkan pengalaman berbuka puasa melalui Ayce Iftar Buffet dengan sajian khas Nusantara yang berlangsung mulai 18 Februari hingga 18 Maret 2026.

Melalui program ini, Spoonful All Day Dining menghadirkan pengalaman berbuka yang berbeda dengan konsep menu berganti setiap hari, sehingga tamu dapat menikmati variasi hidangan yang beragam selama periode Ramadan. Sebagai menu unggulan, tamu dapat menikmati sajian spesial Soup & Iga Kecombrang, yang menjadi highlight utama dengan cita rasa khas Indonesia yang kaya akan rempah.

Ayce Iftar Buffet “A Wishful Ramadan” ditawarkan dengan harga IDR 148.000 nett per orang, lengkap dengan promo Buy 1 Get 1 Free (Syarat & Ketentuan berlaku). Beragam pilihan hidangan mulai dari aneka takjil tradisional, menu utama Nusantara, sajian Middle Eastern & Indian, hingga dessert dan minuman segar tersedia untuk melengkapi momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Tidak hanya menikmati hidangan berbuka, tamu juga berkesempatan untuk mendapatkan door prizes menarik selama periode program berlangsung, di antaranya Electric Vehicle serta Voucher Menginap di Hotel, yang dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu yang merayakan Ramadan bersama Spoonful All Day Dining.

Rendy Jonathan, selaku General Manager ROOMS INC d’Botanica Bandung, menyampaikan, “Melalui program A Wishful Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman Ramadan yang hangat dan berkesan, tidak hanya melalui sajian kuliner yang beragam, tetapi juga melalui suasana kebersamaan yang dapat dinikmati oleh seluruh tamu. Kami berharap program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Bandung untuk merayakan Ramadan dengan penuh makna.”