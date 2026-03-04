Laznas Yakesma dan Türkiye Salurkan Paket Ifthar dan Bingkisan Ramadan di Jakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LAZNAS Yakesma bersama lembaga filantropi internasional asal Turkiye, Türkiye Diyanet Vakf (TDV), menyelenggarakan kegiatan berbagi 1.000 paket ifthar dan 500 paket bingkisan Ramadhan bagi masyarakat di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (3/3).
Melalui keterangan yang diterima hari ini menyebutkan kegiatan yang dipusatkan di Markaz Qur'an Kalisari ini menjadi bagian dari penguatan solidaritas kemanusiaan sekaligus simbol harmonisnya hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Turkiye melalui momentum Ramadhan.
Acara dimulai sejak selepas salat Ashar hingga waktu berbuka puasa. Rangkaian kegiatan diawali dengan tadarus Al-Qur’an berjemaah yang diikuti seluruh tamu undangan, santri, serta masyarakat sekitar. Suasana khidmat terasa sejak awal kegiatan sebagai refleksi nilai spiritual Ramadhan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Turkiye di Indonesia, Abdulhamit EMEL, yang mewakili Duta Besar Turkiye untuk Republik Indonesia. Hadir pula Perwakilan Resmi TDV, Gökhan DNÇEL, jajaran Board of Directors Laznas Yakesma , pengurus Markaz Qur’an, Camat Pasar Rebo, unsur kepolisian setempat, serta para santri dan masyarakat penerima manfaat.
Dalam sambutannya, perwakilan TDV menegaskan komitmen lembaga untuk terus memperluas kolaborasi kemanusiaan di Indonesia sebagai bagian dari misi pelayanan sosial global Turkiye.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pengecekan paket bantuan serta simbolisasi penyerahan bantuan oleh perwakilan Dubes Turkiye bersama perwakilan TDV kepada para penerima manfaat. Momentum ini menjadi representasi nyata sinergi lintas negara dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan.
Sambutan berikutnya disampaikan pengurus Markaz Qur’an sebagai tuan rumah kegiatan. CEO LAZNAS YAKESMA, Dr. Romdlon Hidayat, mengutarakan kolaborasi ini merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan yang memperkuat ukhuwah Islamiyah antara kedua bangsa.
“Kolaborasi ini bukan sekadar berbagi paket ifthar dan bingkisan Ramadhan, juga mempererat jalinan persaudaraan Indonesia–Turkiye. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberi dampak yang lebih luas bagi umat,” ujarnya.
Camat Pasar Rebo turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian kedua lembaga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Menjelang waktu berbuka, kegiatan diisi dengan kajian keislaman yang mengangkat tema makna Ramadhan sebagai bulan penguatan empati dan solidaritas sosial.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.
Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Laznas Yakesma terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
Kolaborasi bersama TDV ini diharapkan menjadi model kemitraan strategis antara lembaga filantropi nasional dan internasional dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Ke depan, kedua lembaga berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama program kemanusiaan guna memperluas jangkauan manfaat di Indonesia.(H-2)
Next Hotel menyajikan beragam makanan khas Nusantara yang dipadukan dengan hidangan khas Timur Tengah, dimasak langsung oleh Chef berpengalaman dari Dubai.
Program ini menghadirkan pengalaman berbuka puasa melalui Ayce Iftar Buffet dengan sajian khas Nusantara yang berlangsung mulai 18 Februari hingga 18 Maret 2026.
Kebutuhan akan pilihan menu berbuka yang praktis, lezat, dan cocok dinikmati bersama saat berbuka puasa meningkat setiap tahun.
Para tamu dapat menikmati ragam hidangan pilihan bercita rasa Internasional dan Nusantara, seperti Nasi Kebuli, Steamed Fish with Superior Soy Sauce, Grilled Beef Teriyaki, dan Beef Bulgogi.
Harga paket prasmanan Iftar ini adalah IDR 300.000++ per orang dan tersedia mulai dari 20 Februari hingga 20 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved