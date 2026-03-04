Laznas Yakesma dan Türkiye Salurkan Paket Ifthar dan Bingkisan Ramadan di Jakarta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

LAZNAS Yakesma bersama lembaga filantropi internasional asal Turkiye, Türkiye Diyanet Vakf (TDV), menyelenggarakan kegiatan berbagi 1.000 paket ifthar dan 500 paket bingkisan Ramadhan bagi masyarakat di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (3/3).

Melalui keterangan yang diterima hari ini menyebutkan kegiatan yang dipusatkan di Markaz Qur'an Kalisari ini menjadi bagian dari penguatan solidaritas kemanusiaan sekaligus simbol harmonisnya hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Turkiye melalui momentum Ramadhan.

Acara dimulai sejak selepas salat Ashar hingga waktu berbuka puasa. Rangkaian kegiatan diawali dengan tadarus Al-Qur’an berjemaah yang diikuti seluruh tamu undangan, santri, serta masyarakat sekitar. Suasana khidmat terasa sejak awal kegiatan sebagai refleksi nilai spiritual Ramadhan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Turkiye di Indonesia, Abdulhamit EMEL, yang mewakili Duta Besar Turkiye untuk Republik Indonesia. Hadir pula Perwakilan Resmi TDV, Gökhan DNÇEL, jajaran Board of Directors Laznas Yakesma , pengurus Markaz Qur’an, Camat Pasar Rebo, unsur kepolisian setempat, serta para santri dan masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutannya, perwakilan TDV menegaskan komitmen lembaga untuk terus memperluas kolaborasi kemanusiaan di Indonesia sebagai bagian dari misi pelayanan sosial global Turkiye.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pengecekan paket bantuan serta simbolisasi penyerahan bantuan oleh perwakilan Dubes Turkiye bersama perwakilan TDV kepada para penerima manfaat. Momentum ini menjadi representasi nyata sinergi lintas negara dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Sambutan berikutnya disampaikan pengurus Markaz Qur’an sebagai tuan rumah kegiatan. CEO LAZNAS YAKESMA, Dr. Romdlon Hidayat, mengutarakan kolaborasi ini merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan yang memperkuat ukhuwah Islamiyah antara kedua bangsa.

“Kolaborasi ini bukan sekadar berbagi paket ifthar dan bingkisan Ramadhan, juga mempererat jalinan persaudaraan Indonesia–Turkiye. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberi dampak yang lebih luas bagi umat,” ujarnya.

Camat Pasar Rebo turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian kedua lembaga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Menjelang waktu berbuka, kegiatan diisi dengan kajian keislaman yang mengangkat tema makna Ramadhan sebagai bulan penguatan empati dan solidaritas sosial.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Laznas Yakesma terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Kolaborasi bersama TDV ini diharapkan menjadi model kemitraan strategis antara lembaga filantropi nasional dan internasional dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Ke depan, kedua lembaga berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama program kemanusiaan guna memperluas jangkauan manfaat di Indonesia.(H-2)