Vivere Hotel, Artotel Curated Persembahkan Pengalaman Iftar Autentik ‘A Wishful Ramadan’

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENGUSUNG kehangatan di bulan suci Ramadan, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated resmi meluncurkan pengalaman berbuka puasa “A Wishful Ramadan”, berlokasi di Yin & Yum All Day Dining lantai 8. Perayaaan Iftar tahun ini memberikan pengalaman kuliner lintas budaya, mulai dari kelezatan Timur Tengah, hingga cita rasa lokal yang autentik.
Momen berbuka puasa semakin spesial dengan penawaran harga Rp198,000 nett/pax dengan promo spesial Pay 4 Get 5 spesial pada periode 18-24 Februari 2026. Dengan 6 (enam) rotasi menu yang berbeda setiap harinya, VIVER Hotel, ARTOTEL Curated menyajikan variasi hidangan lengkap mulai dari pilihan takjil, hidangan pembuka, sampai hidangan penutup yang manis.
Yang menjadi spesial adalah menu spesial Timur Tengah seperti Baked Fish Arabic Style yang kaya rempah dan Roasted Arabic Chicken yang juicy. Selain itu juga hidangan lokal seperti Ikan Goreng Woku, Ayam Panggang Klaten, dan Ikan Nila Bumbu Bali, dan rotasi menu lainnya. Memahami kebutuhan keluarga, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated juga menyediakan hidangan spesial untuk anak-anak seperti Pizza, Pasta, dan Gulali Manis.
“Bagi kami, Ramadan adalah tentang silaturahmi yang tak terlupakan. Lewat ‘A Wishful Ramadan’, kami ingin setiap tamu selalu punya alasan untuk kembali karena variasi hidangan yang kami sajikan terus berganti setiap harinya, memberikan kejutan rasa yang berbeda di setiap kunjungan. Kami ingin VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated menjadi tempat di mana kehangatan layanan bintang 4 kami menyatu dengan tradisi, menciptakan momen berkesan yang terasa seperti di rumah sendiri bagi siapa pun yang datang,” ujar Inda Rambu, General Manager VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated.
Bagi perusahaan maupun komunitas yang menginginkan privasi lebih, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated menyediakan paket Iftar seharga Rp300.000 nett/pax dengan minimal reservasi 20 orang. Paket eksklusif ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pertemuan formal maupun santai, sudah termasuk penggunaan ruang pertemuan privat selama 4 jam, fasilitas standar sound system, serta hidangan Iftar Buffet premium dengan 6 (enam) rotasi menu.
Melalui paket Iftar ini, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated berharap dapat menemani para tamu merayakan Ramadan dengan pengalaman yang istimewa dan penuh makna.
Untuk informasi maupun reservasi, dapat menghubungi Yin & Yum All Day Dining di 0853-338-8889 atau melalui WhatsApp 0812-2504-8889. (H-2)
Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Laznas Yakesma terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
Next Hotel menyajikan beragam makanan khas Nusantara yang dipadukan dengan hidangan khas Timur Tengah, dimasak langsung oleh Chef berpengalaman dari Dubai.
Program ini menghadirkan pengalaman berbuka puasa melalui Ayce Iftar Buffet dengan sajian khas Nusantara yang berlangsung mulai 18 Februari hingga 18 Maret 2026.
Kebutuhan akan pilihan menu berbuka yang praktis, lezat, dan cocok dinikmati bersama saat berbuka puasa meningkat setiap tahun.
Para tamu dapat menikmati ragam hidangan pilihan bercita rasa Internasional dan Nusantara, seperti Nasi Kebuli, Steamed Fish with Superior Soy Sauce, Grilled Beef Teriyaki, dan Beef Bulgogi.
Harga paket prasmanan Iftar ini adalah IDR 300.000++ per orang dan tersedia mulai dari 20 Februari hingga 20 Maret 2026.
Secara historis, sate bulayak merupakan makanan khas dari Kecamatan Narmada, Lombok Barat.
Bagi masyarakat Maluku Utara, Lalampa bukan sekadar makanan, melainkan tradisi yang tak terpisahkan dari momen kebersamaan.
Rumah Makan Padang Nan Lamak resmi dibuka di Jakarta Selatan. Sajikan rendang dan ayam goreng khas Solok dengan resep autentik Minang dan konsep made-to-order.
Bukan sekadar nasi kari biasa, menu ini dikenal dengan porsi melimpah, rasa kuah kari yang khas, dan harga yang ramah di kantong.
Spesial tahun ini, hidangan-hidangan Turki dapat dinikmati di Jakarta, tepatnya di DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro melalui program “Taste of Turkiye”.
SEPANJANG Ramadan 2026, berbagai atraksi dan daya tarik untuk mendukung aktivitas masyarakat dihadirkan di Tangerang, salah satunya Ramdan Adventure.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved