Mencicipi Hidangan Khas Timur Tengah saat Berbuka Puasa di Novotel Tangerang

Ilustrasi( Novotel Tangerang )

MENYAMBUT bulan Ramadan yang penuh berkah, Novotel Tangerang menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program Buka Puasa Makan Sepuasnya. Beragam hidangan lezat dan penawaran spesial dihadirkan untuk melengkapi momen kebersamaan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan.

Berlokasi strategis di kawasan Tangcity Superblock, Novotel Tangerang menjadi pilihan ideal untuk menikmati momen berbuka puasa. Didukung area indoor dan outdoor yang luas serta nyaman, hotel ini menghadirkan suasana berbuka yang eksklusif dan berkesan.

Para tamu dapat menikmati ragam hidangan pilihan bercita rasa Internasional dan Nusantara, seperti Nasi Kebuli, Steamed Fish with Superior Soy Sauce, Grilled Beef Teriyaki, dan Beef Bulgogi.

Pengalaman bersantap dilengkapi dengan live carvery station yang menyajikan Lamb/Chicken Shawarma dan Beef Brisket dengan pita bread dan hummus. Sebagai pelengkap, tersedia aneka hidangan pembuka, takjil khas Ramadhan, serta dessert istimewa seperti Umm Ali, Kunafeh, Baklava, Halawat El Jibn, Muhalabia, dan pilihan pastry serta buah segar.

“Selain menghadirkan ragam menu pilihan, kami juga menyajikan hidangan internasional dan Nusantara yang dikurasi secara khusus. Beragam sajian Nusantara, termasuk Nasi Kebuli serta hidangan tradisional pilihan lainnya turut dihadirkan setiap hari untuk melengkapi pengalaman bersantap berbuka puasa yang kami tawarkan selama bulan Ramadhan,” jelas General Manager Novotel Tangerang, Windiarto.

Dengan harga IDR399.000 nett per orang, para tamu dapat menikmati sepuasnya sajian buffet buka puasa yang variatif dan menggugah selera. Promo ini tersedia selama periode Ramadhan dengan penawaran menarik yang dihadirkan seperti Buy 1 Get 1 Free, Pay 4 Get 5 pada tanggal tertentu. Selain itu, kami juga menghadirkan pilihan buka bersama berkapasitas besar di Ballroom Novotel Tangerang.

“Pada momen Ramadhan ini, kami ingin setiap orang dapat merasakan kehangatan kebersamaannya, kami pun mengemasnya dengan beragam penawaran menarik,” tambahnya.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan suasana silaturahmi yang berkesan. Oleh karena itu, berbagai pilihan menu telah kami persiapkan secara optimal, tidak hanya menyajikan cita rasa yang lezat, tetapi juga menghadirkan pengalaman kuliner yang istimewa dalam setiap sajian,” tutup Windiarto. (H-2)