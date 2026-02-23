Rayakan Semangat Ramadan, Pengalaman Buka Puasa di Oakwood Premier Cozmo Jakarta

Ilustrasi(Dok Oakwood Premier Cozmo)

OAKROOM Restaurant, destinasi kuliner unggulan di Oakwood Premier Cozmo Jakarta, dengan bangga mempersembahkan Oakroom’s Ramadan Delights. Program ini menawarkan pengalaman Iftar spesial dengan pilihan hidangan lezat khas Indonesia dan Timur Tengah yang disiapkan secara ahli oleh tim koki restoran.

Harga paket prasmanan Iftar ini adalah IDR 300.000++ per orang dan tersedia mulai dari 20 Februari hingga 20 Maret 2026. Menu andalannya meliputi Chicken Shawarma, Nasi Kebuli, Ayam Betutu, serta berbagai hidangan favorit tradisional lainnya. Seluruh pilihan prasmanan sudah termasuk Takjil dan disajikan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai dari waktu berbuka puasa hingga pukul 21.00 WIB. Untuk pemesanan di akhir pekan dan hari libur nasional, tersedia berdasarkan permintaan dengan minimal reservasi 20 tamu.

Melengkapi pengalaman bersantap tersebut, Oakwood Premier Cozmo Jakarta juga memperkenalkan Ramadan Meeting Package, yang dirancang khusus bagi para profesional yang ingin menyeimbangkan produktivitas dengan semangat bulan suci.

Tamu dapat menikmati diskon hingga 15% untuk pemesanan ruang pertemuan, berlaku untuk periode permintaan dari 20 Februari hingga 20 Maret 2026. Setiap paket sudah mencakup dukungan teknis yang lengkap serta pengalaman Iftar yang dikurasi dengan cermat.

“Menyambut bulan yang penuh berkah ini, kami mengundang para tamu untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan kolega di Oakroom Restaurant. Baik untuk menyelenggarakan seminar perusahaan maupun buka puasa pribadi, ruang makan dan pertemuan kami dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan Anda. Ramadan adalah waktu untuk berbagi kasih sayang, berkah, dan kebahagiaan, dan kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari momen spesial tersebut,” ujar Lina Sugiarto, Direktur Sales dan Marketing Oakwood Premier Cozmo Jakarta.

Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi tim Oakroom Restaurant di nomer +62 21 2554 2349 atau melalui WhatsApp di nomor +62 821 1010 2349. (H-2)

