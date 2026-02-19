Menjelajahi Autentisitas Rasa Nusantara dan Timur Tengah di Hotel Santika Premiere ICE-BSD City

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BULAN Ramadan 1447 H/2026 sudah dimulai, bulan yang dinanti umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain menjadi momentum pelaksanaan ibadah, bulan Ramadan biasanya dijadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga, terutama waktu buka puasa bersama. Tradisi buka puasa bersama biasa dilakukan di tempat makan atau restoran dengan acara dan dekorasi agar momen ini menjadi berkesan.
Hotel Santika Premiere ICE-BSD City siap memanjakan tamu dengan hidangan terbaik melalui promo bertajuk “Iftar Mubarak”. Hotel bintang empat yang berada di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD ini menghadirkan perpaduan menu autentik Nusantara dan spesialisasi rasa Timur Tengah yang menggugah selera di Mandalika Restaurant.
“Menu berbuka puasa tahun ini kami hadirkan dengan konsep All You Can Eat yang tersedia mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB,” ujar Executive Chef Hotel Santika Premiere ICE-BSD City, Zain, dalam keterangannya, Kamis, (19/2).
“Pengunjung dapat menikmati rotasi menu yang sangat beragam, mulai dari Appetizer seperti aneka gorengan dan Salad Bar, hingga menu autentik di Middle East Stall seperti Briyani Rice Beef dan Shawarma Chicken," tambahnya.
Selain itu, hidangan utama yang menjadi favorit antara lain Khabsah Rice, Chicken Tikka Masala, serta hidangan khas Nusantara seperti Soto Betawi, Bakso Malang dan Empal Gentong. Untuk pencuci mulut, tersedia sajian khas seperti Baklava, Um Ali, hingga es tradisional seperti Es Campur, bubur manis dan Kolak.
Selain itu, tersedia pula promo menarik Buy 10 Get 1 FREE. Public Relation Hotel Santika Premiere ICE-BSD City, Devy Kurnia, menambahkan bahwa member MyValue bisa mendapatkan diskon tambahan 10% serta berkesempatan mengikuti Lucky Draw berupa voucher kamar dan F&B.
Lebih menarik lagi, melalui kampanye Ramadhan Exclusive Sale, tamu yang meningkatkan transaksi melalui aplikasi MyValue dan mysantika berkesempatan memenangkan Paket Umroh untuk 1 orang serta 25 hadiah menarik lainnya dengan nilai total hingga Rp15 juta.
Untuk itu, segera reservasi paket buka puasa Iftar Mubarak di Hotel Santika Premiere ICE-BSD City dengan menghubungi nomor telepon (021) 80634899/ Whatsapp +62 895-3856-44005 atau kunjungi akun Instagram @santikapremiereicebsdcity.
Download aplikasi MyValue dan MySantika di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia untuk mendapatkan harga terbaik dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. (H-3)
