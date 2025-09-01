Kenikmatan Autentik Menu Istimewa Daging Gongso Khas Nusantara Di Hotel Santika Premiere ICE-BSD City

Daging gongso(Dok. Istimewa)

INDONESIA merupakan negara yang kaya akan budaya kulinernya. Tersebar di seluruh penjuru Nusantara, setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing dalam menghidangkan kuliner baik dari segi rasa maupun penyajiannya. Mulai dari masakan berbumbu kuat di daerah barat, hidangan dengan cita rasa gurih dan manis di bagian tengah, dan hidangan pedas namun aromatik di wilayah timur.

Pulau Jawa merupakan bagian dari Indonesia yang di tiap daerahnya juga memiliki keunikan dalam menyajikan makanan. Salah satu daerah di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah memiliki ciri khas rasa manis yang kuat di setiap hidangannya. Daging Gongso adalah olahan makanan khas kota Semarang dengan bahan dasar daging sapi. Gongso diambil dari bahasa Jawa yang artinya makanan yang dimasak hingga kering, sehingga Daging Gongso berarti daging sapi yang dimasak sampai kering.

Melihat keistimewaan dari hidangan ini, Hotel Santika Premiere ICE-BSD City menghadirkan menu Daging Gongso sebagai menu rekomendasi bulanan. Para tamu dapat menikmati kelezatan menu yang diracik langsung oleh Executive Chef berpengalaman dengan perpaduan bumbu pilihan dan potongan daging sapi serta dengan tambahan condiment emping yang renyah disajikan dengan nasi hangat.

“Kami selalu berupaya menghadirkan sajian yang tidak hanya lezat namun juga memiliki nilai-nilai budaya. Hidangan ini menonjolkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang, karena perpaduan unik antara kecap manis, cabai rawit, dan bumbu rempah yang aromatik. Meskipun cara membuatnya sederhana, rasanya tidak kalah istimewa”, ucap Zain selaku Executice Chef Hotel Santika Premiere ICE-BSD City.

Daging Gongso dapat dinikmati selama periode bulan September 2025 dengan harga Rp 99.000 nett. Menu ini tersedia di Mandalika Restaurant Hotel Santika Premiere ICE-BSD City. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui whatsapp ke 0895385644005, Instagram @santikapremiereicebsdcity ataupun telepon (021) 80634899.

