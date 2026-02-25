Menu Berbagi Jadi Tren Saat Ramadan, Pilihan Praktis untuk Buka Puasa Kian Beragam

Wingstop Indonesia memperkenalkan menu edisi Ramadan bertajuk Iftar Spice dan Cheezy Kong. Kedua menu ini dirancang untuk memberikan sensasi rasa yang berbeda sekaligus cocok dinikmati bersama dalam suasana kebersamaan.(Dok. Wingstop Indonesia)

MENJELANG Ramadan, tradisi berbuka puasa bersama kembali menjadi salah satu momen yang paling dinantikan masyarakat. Selain sebagai waktu untuk memulihkan energi setelah seharian berpuasa, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Tak mengherankan, kebutuhan akan pilihan menu berbuka yang praktis, lezat, dan cocok dinikmati bersama pun meningkat setiap tahun.

Melihat tren tersebut, pelaku usaha kuliner menghadirkan berbagai inovasi menu yang dirancang khusus untuk menemani waktu berbuka. Ragam pilihan makanan dengan cita rasa kuat dan porsi berbagi menjadi daya tarik utama, seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban yang menginginkan pengalaman makan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyenangkan.

Baca juga : Mencicipi Hidangan Khas Timur Tengah saat Berbuka Puasa di Novotel Tangerang

Salah satu yang turut meramaikan momentum ini adalah Wingstop Indonesia melalui peluncuran menu edisi Ramadan bertajuk Iftar Spice dan Cheezy Kong. Kedua menu ini dirancang untuk memberikan sensasi rasa yang berbeda sekaligus cocok dinikmati bersama dalam suasana kebersamaan.

Iftar Spice menawarkan perpaduan bumbu khas yang kaya rempah dengan sentuhan rasa gurih dan sedikit pedas, mencerminkan karakter menu berbuka yang hangat dan menggugah selera. Sementara itu, Cheezy Kong menghadirkan sensasi keju yang melimpah, memberikan pilihan bagi konsumen yang menyukai rasa creamy dan indulgent.

Kehadiran dua menu ini sekaligus melengkapi variasi pilihan bagi pelanggan yang ingin berbuka dengan hidangan praktis tanpa mengorbankan cita rasa. Konsep porsi berbagi juga dihadirkan untuk mendukung tradisi makan bersama, baik di rumah maupun di restoran.

Baca juga : Rayakan Semangat Ramadan, Pengalaman Buka Puasa di Oakwood Premier Cozmo Jakarta

"Ramadan adalah momen kebersamaan yang sangat dinantikan. Melalui kehadiran Iftar Spice dan Cheezy Kong, kami ingin menghadirkan pilihan menu berbuka yang tidak hanya lezat, tetapi juga dapat dinikmati bersama keluarga dan orang terdekat," ujar Gustain Syakie, Direktur Wingstop Indonesia dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, inovasi menu ini juga mempertimbangkan kebutuhan konsumen yang mencari makanan praktis namun tetap memuaskan setelah berpuasa sepanjang hari.

"Kami memahami bahwa konsumen mencari menu praktis dengan rasa yang memuaskan setelah seharian berpuasa. Karena itu, inovasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka yang berbeda sekaligus memperkuat kebersamaan," kata Gustain.

Dengan menghadirkan menu tematik Ramadan, Wingstop Indonesia berharap dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk merayakan momen berbuka puasa, baik melalui layanan makan di tempat, pesan antar, maupun takeaway.

Inovasi semacam ini menunjukkan bagaimana industri kuliner terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang semakin dinamis, sekaligus memanfaatkan momentum musiman untuk menghadirkan pengalaman makan yang relevan dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. (E-1)