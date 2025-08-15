Nusantara Heat, Varian Spesial di Bulan Kemerdekaan

Memperingati perayaan Hari Kemerdekaan RI ke 80, Wingstop memperkenalkan varian rasa terbarunya, Nusantara Heat yang menghadirkan cita rasa pedas dan aneka rempah Bumi Nusantara.(Dok. Wingstop)

MEMPERINGATI perayaan Hari Kemerdekaan RI ke 80, Wingstop memperkenalkan varian rasa terbarunya, Nusantara Heat yang menghadirkan cita rasa pedas dan aneka rempah Bumi Nusantara.

Wingstop menghadirkan sembilan pilihan rasa yang ada, berkomitmen untuk selalu menghadirkan kejutan rasa ke 10 untuk periode terbatas. Kali ini, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, Wingstop menghadirkan varian rasa terbaru yaitu Nusantara Heat. Rasa ini merupakan menu edisi spesial untuk para pecinta ayam goreng yang ingin menikmati sensasi pedas dan gurih khas cita rasa Indonesia.

Olahan Nusantara Heat terdiri dari bahan dasar cabai, bawang putih, serai, dan bumbu lainnya. Kombinasi pedas dan gurih yang kaya akan rempah ini terinspirasi dari kekayaan rasa Nusantara dengan aroma khas yang menggoda. Siap membuat pelanggan semakin menambah selera makan di setiap suapannya.

Nusantara Heat tersedia secara eksklusif selama Agustus-September 2025 dan bisa dinikmati di seluruh restoran Wingstop Indonesia. Pelanggan dapat menikmati Nusantara Heat di seluruh pilihan menu Wingstop favorit, mulai dari Wingstop Chicken, Crunchy Wings, Boneless, Classic Wings hingga Chicken Tender.

"Wingstop mengajak pelanggannya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia lewat inovasi rasa yang selalu menjadi kekuatan Wingstop. Kali ini bertemakan dengan cita rasa lokal, Wingstop mengeluarkan Rasa Nusantara Heat. Nusantara Heat merupakan cara kami menghormati kekayaan kuliner nusantara, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan Wingstop," ujar General Manager Wingstop Indonesia, Gustain Syakie.

Nusantara Heat, sambung dia, terbuat dari bahan-bahan lokal seperti cabai, bawang putih, serai, dan berbagai rempah khas Indonesia dan diolah dengan teknik tossing, yaitu proses mencampur ayam goreng dengan saus dalam mangkuk stainless besar. Selain itu, Nusantara Heat juga ditujukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, pencinta makanan gurih pedas, dan keluarga menyukai rasa lokal.



Dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan, Wingstop menghadirkan promo spesial "Merdeka 17845". Dengan Rp17.845 pelanggan bisa menikmati paket berisi nasi dan ayam atau side dish serta minuman yang bisa di-refill sepuasnya untuk dine-in. (Fal/E-1)