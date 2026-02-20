Hiburan hingga Wisata Kuliner Ramaikan Ramadan di Tangerang

Aktivitas warga menunggu jam berbuka puasa.(Dok. Pribadi)

SEPANJANG Ramadan 2026, berbagai atraksi dan daya tarik untuk mendukung aktivitas masyarakat dihadirkan di Tangerang, salah satunya Ramdan Adventure di Mal Ciputra Tangerang, Citra Raya Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung pada 20 Februari hingga 29 Maret 2026.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai jenis hiburan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa hingga setelah berbuka. Mulai dari menikmati pertunjukkan drama musikal, wisata kuliner lintas negara, dan aktivitas hiburan tematik bagi keluarga.

“Setiap Ramadan selalu membawa cerita. Melalui rangkaian program spesial ‘Ramadan Adventure’, kami berharap Mal Ciputra Tangerang dapat menjadi ruang penuh cerita bahagia bagi setiap keluarga," ujar Marketing Communication Manager Mal Ciputra Tangerang, Intan Amalia, melalui keterangannya, Jumat (20/2).

Intan menjelaskan, program tersebut dirancang untuk menciptakan ruang interaksi sosial bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Bagi pemburu takjil dan lokasi buka puasa bersama (bukber), terdapat ribuan pilihan tenant makanan. Selain itu, pilihan kuliner premium juga tersedia di kawasan Ecopolis, area hasil kolaborasi dengan Mitsui Fudosan Jepang.

Menu yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari kuliner otentik Indonesia, sajian Western, hingga menu internasional lainnya. Salah satu yang menjadi daya tarik utama tahun ini adalah kehadiran Aeon Store yang menawarkan ragam makanan khas Korea serta menu siap santap yang praktis untuk berbuka puasa.

Selain fokus pada hiburan dan kuliner selama Ramadan, juga dihadirkan berbagai layanan sebagai pusat gaya hidup modern. Strategi ini dilakukan dengan menggandeng tenant-tenant yang sedang tren untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup penghuni.

“Ke depan, kami akan terus melengkapi berbagai fasilitas, tidak hanya tenant makanan yang up to date, namun juga memenuhi kebutuhan warga secara menyeluruh. Harapannya, kenyamanan tinggal di kawasan ini semakin baik,” kata Dept. Head Marketing Communication CitraRaya Tangerang, Raymond Christantyo.

Seperti diketahui, tahun ini awal Ramadan telah dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026. Hal itu sesuai dengan keputusan pemerintah yang ditetapkan melalui sidang isbat.

